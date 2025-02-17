Собака Фёдора Конюхова завершила одиночное путешествие по Северному Ледовитому океану

Легендарная хаски по кличке Полярник, принадлежащая известному путешественнику Федору Конюхову, успешно завершила своё одиночное путешествие через Северный Ледовитый океан от острова Шпицберген до порта Певек.

Собака преодолела маршрут протяжённостью около 4 тысяч километров за рекордные 3 недели, используя только собственные лапы и случайно проплывающие льдины.

Особенностью экспедиции стало сольное участие в ней животного – раньше Полярник всегда сопровождал хозяина, но недавно они поссорились из-за особенностей питания питомца. По слухам инсайдеров, во время прохода на байдарке вокруг мыса Горн Конюхов потерял весомую часть провианта и стал употреблять в пищу собачий корм. В итоге путешественник отправился в экспедицию по Южной Атлантике, а его собака – по Северному Ледовитому океану.

Спонсорами экспедиции выступили концерн «Росхолод» и система навигации ГЛОНАСС, благодаря которой местоположение Полярника отслеживалось в онлайн-режиме. Более того, животному удалось сделать селфи на фоне белого медведя и отправить снимок в некогда популярную в России соцсеть.

– Думаю, Полярник и стоявшие за этим путешествием шулера махлевали. Я внимательно отслеживал трафик в Северном Ледовитом и уверен, что он половину путешествия пёс провёл на ледоколе «Фёдор Эйхманис» и там же столовался, – усомнился в успехе питомца Конюхов.

Когда экспедиция завершилась, в чукотском Певеке Полярника встречала делегация из местных лаек и журналистов. Мэр города подарил собаке персональную миску с подогревом и посадил на воздушный шар – теперь псу предстоит совершить одиночный перелёт в Москву.

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