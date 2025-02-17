 

Собака Фёдора Конюхова завершила одиночное путешествие по Северному Ледовитому океану

17.02.2025, 11:33, Разное
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Легендарная хаски по кличке Полярник, принадлежащая известному путешественнику Федору Конюхову, успешно завершила своё одиночное путешествие через Северный Ледовитый океан от острова Шпицберген до порта Певек.

Собака преодолела маршрут протяжённостью около 4 тысяч километров за рекордные 3 недели, используя только собственные лапы и случайно проплывающие льдины.

Особенностью экспедиции стало сольное участие в ней животного – раньше Полярник всегда сопровождал хозяина, но недавно они поссорились из-за особенностей питания питомца. По слухам инсайдеров, во время прохода на байдарке вокруг мыса Горн Конюхов потерял весомую часть провианта и стал употреблять в пищу собачий корм. В итоге путешественник отправился в экспедицию по Южной Атлантике, а его собака – по Северному Ледовитому океану.

Спонсорами экспедиции выступили концерн «Росхолод» и система навигации ГЛОНАСС, благодаря которой местоположение Полярника отслеживалось в онлайн-режиме. Более того, животному удалось сделать селфи на фоне белого медведя и отправить снимок в некогда популярную в России соцсеть.

– Думаю, Полярник и стоявшие за этим путешествием шулера махлевали. Я внимательно отслеживал трафик в Северном Ледовитом и уверен, что он половину путешествия пёс провёл на ледоколе «Фёдор Эйхманис» и там же столовался, – усомнился в успехе питомца Конюхов.

Когда экспедиция завершилась, в чукотском Певеке Полярника встречала делегация из местных лаек и журналистов. Мэр города подарил собаке персональную миску с подогревом и посадил на воздушный шар – теперь псу предстоит совершить одиночный перелёт в Москву.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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