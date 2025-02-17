 

В ЮАР убит первый имам – открытый гей

17.02.2025, 10:50, Новости дня
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В районе города Гебеха в ЮАР застрелен имам Мухсин Хендрикс, первый в мире имам – открытый гей. Как пишет полиция, его автомобилю преградила дорогу другая машина, из который вышли два человека в масках и открыли по священнослужителю огонь.

Возглавляемая Хендриксом мечеть была по сути убежищем не только для мусульман-геев, но и для других дискриминируемых меньшинств. В 2022 году на экраны вышел посвященный ему документальный фильм “Радикал”, где он рассказывал об угрозах в свой адрес.

Имам направлялся в Гебеху, чтобы провести свадебную церемонию. В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как убийцы, застрелив Мухсина, возвращаются в машину и уезжают.

Следствие заявляет, что на данном этапе мотивы преступления не установлены.


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