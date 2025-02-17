850 млн рублей внесли жители региона в программу долгосрочных сбережений

Жители Ярославской области в 2024 году заключили свыше 25,2 тысяч договоров долгосрочных сбережений. В негосударственные пенсионные фонды перечислено 847,8 млн рублей.

В конце прошлого года программа начала активно набирать популярность. Если ранее в месяц заключалось в среднем 2,3 тысячи договоров, то в декабре – свыше 6,6 тысяч. Объем взносов за последний месяц года вырос на 292 млн рублей. Всего в России граждане заключили 2,89 млн договоров.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стартовала в России в январе 2024 года. Она позволяет человеку сформировать финансовую подушку безопасности или получить дополнительный доход к пенсии. Преимуществами программы является софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год в течение первых десяти лет и возможность получить налоговый вычет до 52 тысяч рублей в год. Кроме этого, на этапе накопления и выплат средства, размещенные на счете, наследуются в 100% объеме. Вложения застрахованы государством в пределах 2,8 млн рублей. Накопленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении определённого возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также в ряде случаев их можно получить досрочно в особых жизненных ситуациях.

– С прошлого года к накопительным счетам и вкладам добавился новый инструмент – программа долгосрочных сбережений. Механизм программы работает как накопительный счет, только вы открываете его не в банке, а в негосударственном пенсионном фонде. Главная особенность программы в том, что ее участники получают прибавку от государства к своим накоплениям. Софинансирование действует в течении десяти лет после вступления в программу, – прокомментировала эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.