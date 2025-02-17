 

Эстонская Milrem Robotics представила беспилотную боевую машину HAVOC

17.02.2025, 8:55, Разное
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Эстонская компания Milrem Robotics представила на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ) гибридно-электрический роботизированный боевой автомобиль (RCV) HAVOC.

Новая боевая машина является дальнейшим развитием концепции роботизированных боевых аппаратов, выполняющих различные функции, включая снабжение подразделений, разведку и непосредственное участие в боевых действиях. HAVOC создана на базе 15-тонной платформы с восемью независимыми приводами колес, рассчитанной на перевозку до пяти тонн полезного груза и оснащение боевым модулем.

HAVOC — электромобиль. Гибридная трансмиссия обеспечивает ему увеличенный запас хода, малошумность и высокую проходимость. Рулевая система обеспечивает одновременный поворот всех восьми колес и высокую маневренность — как в городских условиях, так и на бездорожье.

HAVOC может развивать скорость до 100 км/ч на трассе и до 50 км/ч на пересеченной местности. Может взбираться на обычный склон под углом 60 градусов и ехать по боковому склону под углом до 40 градусов, преодолевать препятствия высотой до 45 см и броды глубиной до 1 метра. Бронезащита соответствует действующим стандартам НАТО.

Роботизированная боевая машина обладает высокой степенью автономности, однако, будучи оснащенной боевым модулем, может открывать огонь только по команде удаленного оператора.Источник &#8212 Milrem Robotics


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