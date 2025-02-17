Мнение «аналитика»: О пути Зеленского в Каноссу… Пора каяться и платить?

Украинский президент Владимир Зеленский прямиком из Мюнхена неожиданно прилетел в ОАЭ. Якобы для обмена пленными и решения «гуманитарных» вопросов, которые прежде вполне благополучно решались без него. Сам этот визит прежде тоже не анонсировался. Впрочем, спонтанность давно уже стала «фишкой» украинской внешней политики.

Но в данном случае все понимают, почему маленький йехуди в засаленной фуфайке полетел в Абу-Даби.

Уже во вторник, 18 февраля, как ожидается, в соседнем королевстве начнутся российско-американские переговоры по Украине. Без Украины. Представителей Киева на них показательно не позвали.

И то верно — соберутся «большие господа»: госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф с одной стороны, а с другой — глава СВР Сергей Нарышкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, экс-посол в Штатах и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Плюс к ним, возможно присоединится министр иностранных дел Сергей Лавров. Ну что на этой важной встрече делать украинцам, известным своей скандальностью и несговорчивостью?

Тем более, что Владимир Зеленский в последние и сам дни наломал немало дров. Вежливо нахамил Америке, публично отказавшись подписывать уже согласованную передачу половины недр под американский контроль. Высказал ряд предложений, от которых отказались даже ближайшие союзники — поляки. Вообще много наболтал не по делу о том, что «должен», а чего «не должен» делать Дональд #Трамп, словно тот сам не знает.

Что ему остаётся после этих демаршей и дебошей? Только платить и каяться, каяться и платить.

Ну или хотя бы попасть в «предбанник» этой встречи в надежде, что смилостивятся и позовут.

В конце концов, от Абу-Даби до Эр-Рияда чуть ли не час лёту. Рукой подать.

Как полагаете, сжалятся американцы над этим лузером?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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