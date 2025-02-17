 

Мнение «аналитика»: О пути Зеленского в Каноссу… Пора каяться и платить?

17.02.2025, 5:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский президент Владимир Зеленский прямиком из Мюнхена неожиданно прилетел в ОАЭ. Якобы для обмена пленными и решения «гуманитарных» вопросов, которые прежде вполне благополучно решались без него. Сам этот визит прежде тоже не анонсировался. Впрочем, спонтанность давно уже стала «фишкой» украинской внешней политики.

Но в данном случае все понимают, почему маленький йехуди в засаленной фуфайке полетел в Абу-Даби.

Уже во вторник, 18 февраля, как ожидается, в соседнем королевстве начнутся российско-американские переговоры по Украине. Без Украины. Представителей Киева на них показательно не позвали.

И то верно — соберутся «большие господа»: госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф с одной стороны, а с другой — глава СВР Сергей Нарышкин, помощник президента РФ Юрий Ушаков, экс-посол в Штатах и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Плюс к ним, возможно присоединится министр иностранных дел Сергей Лавров. Ну что на этой важной встрече делать украинцам, известным своей скандальностью и несговорчивостью?

Тем более, что Владимир Зеленский в последние и сам дни наломал немало дров. Вежливо нахамил Америке, публично отказавшись подписывать уже согласованную передачу половины недр под американский контроль. Высказал ряд предложений, от которых отказались даже ближайшие союзники — поляки. Вообще много наболтал не по делу о том, что «должен», а чего «не должен» делать Дональд #Трамп, словно тот сам не знает.

Что ему остаётся после этих демаршей и дебошей? Только платить и каяться, каяться и платить.

Ну или хотя бы попасть в «предбанник» этой встречи в надежде, что смилостивятся и позовут.

В конце концов, от Абу-Даби до Эр-Рияда чуть ли не час лёту. Рукой подать.

Как полагаете, сжалятся американцы над этим лузером?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры Путина и Трампа пройдут в Эр-Рияде

17.02 / “Зима в Москве”: продолжается прием подарков для бойцов СВО, детей и животных

17.02 / Ученые нашли способ победить феномен «десертного желудка»

17.02 / Собака Фёдора Конюхова завершила одиночное путешествие по Северному Ледовитому океану

17.02 / В России создадут национальный реестр запрещённых иностранных слов

17.02 / Эстонская Milrem Robotics представила беспилотную боевую машину HAVOC

17.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Время для перевооружения

17.02 / “Видел победителей и покруче”: Миронов высказался о номинировании Борисова на “Оскар”

16.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Единственное место Германии – на скамье подсудимых

16.02 / Мнение: Мощь нашего БРИКС растёт, россияне предпочитают азиатское и где русское кабадди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика