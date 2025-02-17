Переговоры по Украине между США и Россией пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Российское издание “Коммерсант” со ссылкой на свои источники сообщило, что переговоры по Украине между делегациями США и РФ состоятся 18 февраля в Эр-Рияде. Издание пишет, что ранее в сети появилась информация о подготовке визита в Саудовскую Аравию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

С американской стороны, как ожидается, на встрече будут присутствовать госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Информацию о том, что переговоры состоятся во вторник, 18 февраля, подтверждают источники телеканала CNN. Телеканал цитирует источник в Эр-Рияде, который сказал, что королевство выступит в качестве посредника. При этом в Киеве заявляют, что их представителей на переговорах не будет.

14 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине состоятся в Саудовской Аравии, и в них примут участие “должностные лица высокого ранга” с российской и американской сторон, а также представители Украины. При этом “Коммерсант” не упоминает, что в Эр-Рияде будет присутствовать украинская делегация.