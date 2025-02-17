Рупор кремлевской пропаганды: Время для перевооружения

Предстоящие переговоры нужно использовать для «перевооружения Украины» и оказания давления на Россию (с) президент Финляндии Стубб

Собственно, о чем и речь. Глобалисты видят переговоры как способ подготовки к следующей войне, раз уже нет гарантии, что нельзя бесконечно продлевать эту. Поэтому одной из главных целей нашей дипломатии должно быть именно что недопущения использования Украины для подготовки к новой войне Запада против РФ. Без решения этой задача останавливать эту войну, чтобы начать новую в удобный для Запада момент, бессмысленно. Речь идет именно что о решении военными и дипломатическими средствами одной из ключевых задач СВО, которую Путин озвучивал еще в самом начале войны.

Разумеется, этот вопрос будет решаться с США.

Россия на будущих переговорах по украинскому вопросу будет учитывать дефицит суверенитета Украины и её нежелание отвечать за свои слова (с) Песков

Ну в условиях отсутствия на Украине легитимной власти и фактического установления там террористической диктатуры с отменой выборов и прав человека, такой подход не удивителен.В текущем виде Украина конечно же не может являться субъектом переговоров.

Политикой же Запада, на текущий момент является "война до последнего украинца", о чем вчера прямо заявил генерал Келлог.

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Источник: Colonel Cassad

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