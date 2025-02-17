 

“Видел победителей и покруче”: Миронов высказался о номинировании Борисова на “Оскар”

17.02.2025, 0:20, Разное
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“Наверное, все мы когда-то задумывались об “Оскаре”, – не скрывает Миронов. – Я очень рад за Юру – это прекрасный артист, что редкость сегодня. Правда, не могу сказать, что картина, в которой он сыграл, мне очень понравилась. Это качественное кино, но для меня это – не “Золотая пальмовая ветвь”, я видел там победителей и покруче”.

Фильм “Анора” рассказывает про молодую секс-работницу Анору (Майки Мэдисон) которая выходит замуж за Ивана Захарова (Марк Эйдельштейн), сына русского олигарха (Алексей Серебряков). Узнав об этом, родители Ивана готовы пойти на всё, чтобы аннулировать брак. На 77-м Каннском кинофестивале, лента получила “Золотую пальмовую ветвь”. А по ту сторону Атлантики Американский институт киноискусства включили ленту в список 10 лучших фильмов 2024 года.

“В любом случае, я очень рад за Юру, за нашего российского артиста, который будет представлять нашу страну”, – заметил Миронов.

Ранее Иван Янковский объяснил феномен Юры Борисова: “Он очень честный. Очень конкретный. Он очень правдивый и очень любит то, чем он занимается. Мне кажется, все что с ним происходит — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В чем он безусловно прекрасен”.


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