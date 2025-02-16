 

Сидней – в ходе обыска у медбрата, угрожавшего убить израильтянина, найден морфин

16.02.2025, 22:55, Новости дня
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Полиция Сиднея провела обыск в больнице, где работали Ахмад Рашид Надир и Сара Абу Лебда – медики, уволенные после антисемитского инцидента. В шкафчике Ахмада была найдена ампула с морфином.

Как передает австралийский канал 7 News, Ахмад попросил коллегу опустошить его шкафчик, однако тот обратился в полицию. СМИ также сообщают, что израильский блогер Макс Вейфер, подвергнувшийся нападению, передал правоохранительным органам полную видеозапись происшествия.

Напомним, что на записи мужчина, представляющийся врачом, говорит, что у Вейфера красивые глаза, а потом выражает сожаление, что тот израильтянин. “Я посылаю израильтян в ад”, – говорит он и проводит ладонью у горла, будто перерезая его.

В дальнейшем к нему присоединяется женщина, которая говорит, что рано или поздно время Вейфера придет, и он умрет. Она заявляет, что не оказывает медицинскую помощь израильтянам. “Я их не лечу, а убиваю”, – говорит она.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал заявления медиков отвратительными, подчеркнув, что им не должно быть места в Австралии. “Те, кто несет ответственность за подобные антисемитские действия, ответят по всей строгости закона”, – заявил он.


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