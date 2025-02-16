Рупор кремлевской пропаганды: Единственное место Германии – на скамье подсудимых

И еще о Германии.

Шольцу указали его место

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала заявление Шольца о том, что переговоры между Путиным и Трампом проходили без участия Германии и были похожи на «диктаторский мир».

«Бундесканцлер, будьте осторожны в своих высказываниях. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — это место на скамье подсудимых», — написала новый пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

источник: https://t.me/zvezda_analytics/16739

Сюзерен продолжает издеваться над недовольным вассалом.

Шольцу в любом случае осталось недолго.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках