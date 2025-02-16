Рупор кремлевской пропаганды: Единственное место Германии – на скамье подсудимых
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И еще о Германии.
Шольцу указали его место
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала заявление Шольца о том, что переговоры между Путиным и Трампом проходили без участия Германии и были похожи на «диктаторский мир».
«Бундесканцлер, будьте осторожны в своих высказываниях. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — это место на скамье подсудимых», — написала новый пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.
источник: https://t.me/zvezda_analytics/16739
Сюзерен продолжает издеваться над недовольным вассалом.
Шольцу в любом случае осталось недолго.
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Источник: Colonel Cassad
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