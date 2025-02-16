 

Мнение: Лишение прав за шумную машину, затоваривание авторынка и когда автопарк России станет беспилотным

16.02.2025, 19:40, Разное
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1. В Москве предложили поставить автоматические шумомеры, чтобы наказывать любителей громкого выхлопа, мешающих горожанам спать с открытыми окнами. Как я могу предположить из текста, вначале нарушителей спокойствия будут штрафовать, а если штрафы не помогут — лишать прав (ссылка):
 
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предлагает лишать москвичей водительских прав за превышение уровня шума от транспортного средства, если после введения нового закона о запрете шума число нарушений не снизится. <…>

При этом решение лишать прав она назвала «совсем жестким вариантом», который будет использован, если другие меры не подействуют, сказала Стебенкова.

Ранее в дептрансе столицы объявили, что в Москве начнет работу новый комплекс фотовидеофиксации «Эфир», который умеет измерять уровень шума на дорогах и будет штрафовать водителей слишком громких автомобилей и мотоциклов. В настоящее время закон, ужесточающий наказание за использование чрезмерно шумных автомобилей и мотоциклов, а также вводящий шумомеры, еще не принят.

На федеральном уровне, в Госдуме, также обсуждают повышение штрафов за громкий выхлоп и музыку. Сейчас они составляют скромные 500 рублей, их хотят повысить до 20 тысяч, то есть в 40 раз (ссылка). В Москве штрафы могут оказаться ещё выше, речь идёт о суммах от 5 до 30 тысяч рублей (ссылка).

Вообще, конечно, давно пора: я даже не сомневаюсь, что рано или поздно подобный закон примут, и он начнёт работать по всей стране. А знаете, что будет дальше? Дальше пассажиров автобусов будут штрафовать за громкие разговоры по видеосвязи, а прохожих — за плевки на тротуар. Камер становится всё больше, распознавание лиц работает всё надёжнее, так что технически тут никаких проблем нет.

Приведёт ли это нас к репрессиям и тоталитаризму, я не знаю. Пока что всё более-менее нормально: государство слегка перегибает палку с контролем над бизнесом, но как у простого гражданина и автолюбителя у меня претензий к законодательству нет. Или, точнее, наоборот: я недоволен тем, что на некоторые непотребства государство закрывает глаза — я бы хотел, чтобы связывания и дисциплины на наших дорогах было больше, а не меньше.

2. Мы потратили в прошлом году 5 триллионов рублей на покупку новых автомобилей — в полтора раза выше, чем в позапрошлом 2023 году. В частности, мы купили 1,6 млн новых легковых машин (ссылка).
 
Ещё 500-700 тысяч новых авто поджидает россиян на складах (ссылка). Машины из Китая завозятся гигантскими партиями, отечественный автопром также раскочегарился и наращивает объёмы производства. Многие боятся, что склады и магазины скоро заполнятся, и продавать машины станет сложнее. Это может привести к снижению цен на автомобили.

Мне кажется, что пока что снижать цены рановато, наш автопром ещё не закончил перестройку. Было бы надёжнее подождать ещё 2-3 года, чтобы русский автопром окреп. Однако уже сейчас можно констатировать провал западных санкций и на этом направлении — санкции не оставили русских без автомобилей, а ускорили процесс импортозамещения и вынудили страны Запада отдать свою долю русского авторынка Китаю.

3. Эксперты полагают, что к 2035 году четверть всего парка автомобилей в России станут автопилотными, то есть не требующими постоянного присутствия водителя за рулём. Ещё через 7 лет, то есть к 2042 году, доля беспилотных авто превысит 80% (ссылка). Вначале замена автопарка произойдёт на складах и у логистических компаний, следующими на очереди будут междугородние перевозчики, и, наконец, последними перейдут на роботов городской транспорт и такси.

Прогноз весьма оптимистичный: эксперты полагают, что у дальнобойщиков, таксистов и водителей автобусов ещё есть целых 10-15 лет, пока их профессии будут оставаться востребованными. Тем не менее даже этот оптимистичный прогноз должен заставить многих задуматься о будущем. Мне, к примеру, сейчас 46 лет. Если бы я работал дальнобойщиком, как я планировал некоторое время в молодости, то через 10-15 лет я стал бы безработным, и мне всё ещё оставались бы 4-9 лет до пенсии. Не самая радостная перспектива, даже в нашей социально ориентированной стране.

Интересно, что станет в итоге с частным автопарком, с личными машинами. С одной стороны, китайцы ставят сейчас автопилоты даже в машины эконом-класса, так что скоро автопилот будет таким же естественным дополнением к новой машине, как, например, электрические стеклоподъёмники, магнитола или система ABS. С другой стороны, не все любят менять машины каждый год: к примеру, моему Каравану сейчас 22 года, и я пока что намерен ездить на нём до упора, пока мне это это законодательно не запретят.

И да, на всякий случай: беспилотники уже давно тестируются на улицах российских городов, а уровень из безопасности чрезвычайно высокий. Даже нынешние несовершенные роботы почти не устраивают аварий — живой водитель, который ездил бы с осторожностью робота, каждый год получал бы почётные грамоты за безопасную езду. Цитирую (ссылка):
 
Министерство экономического развития [России] подвело итоги эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей: за 2,5 года они совершили 92 тыс. поездок, во время которых было зафиксировано 36 ДТП, из них только две аварии произошли по вине роботизированных машин, управлявшихся в момент столкновений ИИ. По результатам испытаний принято решение продлить эксперимент до 2028 года и скорректировать его условия.

С апреля 2022-го по ноябрь 2024-го беспилотники совершили более 92 тыс. поездок, из них 70 тыс. пришлись на Сириус, 20 тыс. — на Иннополис и 2 тыс. — на московский район Ясенево. Транспорт двигался в автоматизированном режиме, а в отдельных случаях — под дистанционным управлением оператора. По данным Минэкономразвития, 26 аварий произошли в режиме автопилота, 10 — при ручном управлении водителем-испытателем. Большинство ДТП было вызвано действиями других участников движения. В автоматическом режиме беспилотники оказались виновниками всего двух несерьезных ДТП.

Источник: Место для дискуссий


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