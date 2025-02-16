 

Конституционный суд Румынии: «Мы можем отменять выборы столько, сколько потребуется, избирателям лучше на этот раз голосовать правильно»

16.02.2025, 19:33, Разное
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Председатель Конституционного суда Румынии Валер Дорняну выразил удивление из-за того, что с кандидатом Кэлином Джорджеску «до сих пор ничего не случилось экстраординарного» и он всё ещё может участвовать в выборах. По словам судьи, у него есть рычаги воздействия «на крайний случай», но в результате страна может столкнуться с третьим туром голосования.

Выступая в дворце демократии в Бухаресте, Дорняну напомнил, что один раз уже отменил итоги голосования, где Джорджеску набрал больше всего голосов.

«Я могу отменить выборы ещё раз и ещё раз. Мы можем отменять выборы столько, сколько потребуется, но почему этот человек ещё баллотируется? Неужели он платит все налоги? Неужели во всей стране не найдётся горничной, у которой есть к нему претензии? Если его участия в выборах никак не избежать, то я советую хотя бы избирателям на этот раз проявить мудрость и проголосовать правильно. Иначе нас ждут третьи выборы», – сказал он.

Позицию судьи, впрочем, уже раскритиковали представители румынских элит – так, высокопоставленный дипломат, пожелавший остаться анонимным, в интервью местной газете напомнил о том, что позиция США по вопросу Джорджеску «изменилась на противоположную».

«Президента Джорджеску Румыния как-нибудь переживёт, а четыре года в натянутых отношениях с Соединёнными Штатами – не факт», – заметил собеседник издания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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