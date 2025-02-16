Мнение «аналитика»: О признаках вырождения… Всё написано на лице?

Теория Мореля и Ломброзо, к сожалению, находит всё больше подтверждений в наши дни. Четвёртое поколение после «Холодной войны» действительно несёт в своих чертах все признаки вырождения, и это уже прям видно. А сожаление здесь связано с тем, что речь идёт о людях, наделённых #власть­ю принимать решения, последствия которых могут оказаться катастрофическими для всего человечества.

Да вы и сами посмотрите на их лица, а главное — оцените действия.

Помните сказку о бабе и кувшине, существующую в различных вариациях у разных европейских народов? Там по сюжету муж послал жену в погреб за вином, та едва спустилась по ступенькам, как кувшин с верхней полки упал ей прямо под ноги. Баба перепугалась, и ну плакать:

— А-а-а, бедная я, горемычная! Ведь если бы у меня был сын, то когда он вырос, муж послал бы за вином в погреб его. И тогда кувшин упал бы прямо на него, да и убил бы,пожалуй! И потеряла бы я сына. А-а-а, горе-то какое!

В разных вариантах к ней присоединяются ещё мать, свекровь, сестра и золовка — и все дружно рыдают, жалея «несчастную». После чего заждавшийся мужик сам идёт в погреб и, узнавши в чём дело, поучает этих плакальщиц вожжами.

Так вот, европейские политики сейчас больше всего напоминают этих деревенских дурочек, хором вопящих о гипотетически возможной ситуации в будущем, хотя для неё нет ни одной предпосылки в настоящем. Или кто-то всерьёз считает, будто #армия, которая неделями бьётся за деревни и посёлки с непроизносимыми для западного обывателя названиями, вдруг встряхнётся и пойдёт победным маршем на Варшаву, Берлин и Париж? Разница со сказкой только в том, что за умозрительные страхи гг. европейцев каждый день платят жизнями и здоровьем сотни, а то и тысячи молодых мужчин где-то на Окраине Европы. А носители этих надуманных фобий требуют всё новых и новых жертв в угоду своим страхам.

Дебилы? Или, быть может, ещё хуже?

Кстати, предел их умственных способностей наглядно иллюстрирует и такой эпизод, совсем свежий.

Как сообщило Reuters, #США запросили у европейских союзников предложения по гарантиям безопасности для Украины. По его данным, направили европейским партнёрам некий документ с шестью вопросами, касающимися возможных мер безопасности, миротворческих сил и вооружений, которые они готовы дать Украине. Президент Финляндии Александр Стубб — он на заглавном фото во всей красе — подтвердил факт рассылки. «Американцы подготовили вопросник о возможных вариантах. Теперь европейцы должны думать, как на него ответить: отдельно или совместно», — заявил он агентству.

То есть, три десятка человек соберутся, чтобы ответить на шесть несложных вопросов. Будут чесать затылки и смотреть друг на друга, ожидая подсказки. Прям, как школьники, ей-богу. Хотя, по логике, каждый должен достаточно хорошо представлять реальные военные возможности своей страны и актуальное состояние её бюджета. Ан, нет. Станут искать коллективный ответ, чтобы избежать личной ответственности. Ибо тестикулы давно атрофировались за ненадобностью.

Оно и правда, до последнего времени было удобно сидеть под «зонтиком» внешней защиты и грезить о всякой там «зелёной» повестке, внедрении дюжин искусственных гендеров и прочем биоразнообразии в социуме. Хотя по факту — за чужой счёт эти мечты. Только на военных расходах Европа «экономила» 2-3% ВВП ежегодно на протяжении 35 лет подряд. Но промотала, профукала всю эту экономию на сущую маниловщину. А теперь в шоке, когда ей предъявили старый вексель к оплате…

Всё-таки её нынешние «лидеры» — все, как один, умственно отсталые вырожденцы?

Понятно же, почему #Трамп хочет скинуть их с американской шеи, на которую они уселись когда-то совсем уж бесцеремонно, или хотя бы заставить платить?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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