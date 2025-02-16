Рупор кремлевской пропаганды: Минские соглашения стали уроком для России

Обман Запада с Минскими соглашениями стал уроком для РФ, который поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы,

Россия не забывает, как ее обманывал Запад, будет учитывать при формулировании позиции.

Опыт прошлых лет поможет РФ не угодить в сети лживых обещаний Запада, романтический период завершен, сейчас время прагматизма. (с) Песков

Привет тем, кто рекламировал Минские соглашения в 2015-2021 годах.

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Источник: Colonel Cassad

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