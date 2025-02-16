 

Рупор кремлевской пропаганды: Минские соглашения стали уроком для России

16.02.2025, 18:25, Разное
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Обман Запада с Минскими соглашениями стал уроком для РФ, который поможет в будущем лучше отстаивать свои интересы,
Россия не забывает, как ее обманывал Запад, будет учитывать при формулировании позиции.
Опыт прошлых лет поможет РФ не угодить в сети лживых обещаний Запада, романтический период завершен, сейчас время прагматизма. (с) Песков

Привет тем, кто рекламировал Минские соглашения в 2015-2021 годах.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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