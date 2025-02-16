Российские учёные доказали, что Большой взрыв произошёл из-за газового баллона

В Москве завершил работу международный конгресс «Новые подходы к изучению обстоятельств Большого взрыва», в работе которого приняли участие порядка 300 ведущих специалистов из России, Белоруссии, Ирана, КНР, КНДР и Венесуэлы.

Главным событием стал пленарный доклад академика РАН Валерия Фоменко, исследования которого кардинально меняют устоявшиеся представления о возникновении Вселенной.

– Причиной Большого взрыва 15 миллиардов лет назад стало нарушение правил эксплуатации хорошо знакомых нам бытовых газовых баллонов –сейчас это можно утверждать с вероятностью, превышающей 100 процентов. Тогда взорвался сосуд вместимостью 55 литров, что запустило цепную реакцию, – сказал Фоменко.

Пока отечественным астрофизикам не удалось установить ответственных за эксплуатацию взорвавшегося баллона лиц, однако благодаря компьютерному моделированию и использованию искусственного интеллекта, личность виновных может быть определена уже в этом году.

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