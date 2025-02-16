Мнение: Морлоки теперь везде

О чем весь цикл сериалов Цекало и Глигорова

Пишут, что на экраны уже вышел новый сериал «Аутсорс». В создателях – сладкая парочка режиссера ДушанаГлигорова и продюсера Сергея Цекало. Эти ребята сейчас нащупали золотую жилу и теперь ее усиленно разрабатывают, пожиная полный восторг публики и волну зрительского внимания. Ее же производства – сериалы «Трасса» и «Хрустальный», события 2024 года и соответственно 2023 гг.

Хотя… О какой «жиле» речь? Что, в общем-то, общего между такими разными сюжетно и по месту действия сериалами, как Трасса, Хрустальный и Аутсорс? Хрустальный – про события в Ростовской области, где следователь по особо важным делам из Москвы распутывает крайне жестокое и грязное дело о серийном убийстве от маньяка-педофила, к тому же с явно гомосексуальными нотками. Трасса – действие уже сдвинуто чуть в сторону, в Ставропольский край, опять дело о серийных убийствах, но ведет его уже не следак из Москвы, а вдруг вовсе даже женщина-судья изСанкт-Петербурга. Наконец, «Аутсорс» – это и вовсе что-то вроде какой-то мрачной фантастики о некой российской тюрьме для особо опасных преступников, главный герой – надзиратель этой тюрьмы, которому пришло в голову назначать исполнителей смертной казни для особо опасных убийц из числа тех, кто сам пострадал от рук осужденных, то есть чтобы палачи в «более справедливом обществе России» назначались не из каких-то случайных людей, но из самих жертв? Вышло пока два эпизода, интерес публики зашкаливает. И, поскольку фантастика, никто, естественно, не протестует, что в реальной России никакой смертной казни в 90е просто не могло быть – Ельцин наложил бессрочный мораторий на смертную казнь.

И хотя что-то общее, безусловно, есть – во всех трех сериалах все было явно по-разному. Следователь, судья, надзиратель – главные герои. Место действия и время действия – везде разные. Да, в двух сюжетах из трех всё крутилось вокруг серийных убийств, причем детей и подростков, а сами убийства были обставлены со всей возможной кровавостью и призваны были внушить зрителю максимальное отвращение, к тому же осложненные в первом случае – педофилией и гомосексуализмом, а во втором – непременными изнасилованиями и подростковой проституцией. Однако и в третьем сериале – пусть серийных убийств и нет, но «серия» убийств все равно будет присутствовать, только в третьем сериале убийства будут серийными в еще более зловещем смысле, то есть собственно сюжет о том, что убийства здесь превращают в ЛЕГАЛЬНЫЕ, «жертвы-мстители» будут тут убивать уже «по закону» волею авторов сериала.

Стпрашивается – что же такое эта «золотая жила» замечательного Душана Глигорова? Что именно он открыл при помощи известного юмориста и исполнителя комических куплетов г-на Цекало?

На деле свести все три сериала примерно к одному и тому же достаточно просто, и русский зритель чувствует общее во всех трех. Общий метасюжет Глигорова – русская ХТОНЬ на «диких землях», то есть на еще недостаточно освоенных человеческой цивилизацией территориях, «где силы тьмы царствуют безраздельно», а жизнями простых человеков бездушно играют тамошние порождения мрака, которых только издалека можно ошибочно принять за человеческие создания. Говоря попросту – Цекало и Глигоров, не щадя ресурсов для привлечения в актерский состав самых классных артистов (Васильев в «Хрустальный», Михалкова и Разумовская в «Трассе», Филипп Янковский в «Аутсорсе»!), снимают попросту один бесконечный фильм… о русской «глубинке». Просто представляя эту глубинку как одну страшную-страшную сказку. Как смертельно опасную территорию, в которой спастись, если что, практически невозможно.

Этим, как бы не покажется это странным, фильмы Глигорова чем-то сильно напоминают… сериал Нетфликс «Очень странные дела», где несчастные дети вынуждены жить практически на территории некой «изнанки», потустороннего мира, пугающего и страшного до икоты, который так и норовит сожрать и убить любого в любой момент. Чего практчиески никто не чувствует, поскольку страшная «изнанка» как-то одновременно сосуществует с обычным американским городком, и, если не очень стараться, то преисподнюю можно достаточно долго не замечать.

Лично мне, впрочем, больше нравится другой ход: Цекало и Глигоров как будто специально воспроизводят старую концепцию «будущего человечества» Герберта Уэллса. По мысли Уэллса, человечество когда-то в будущем поделится на два вида – морлоков и элоев. Морлоки – это злобные полуживотные, сильные и свирепые, живущие в подземельях и занимающиеся охотой на элоев. Элои – это почти полностью выродившиеся потомки людей, которые привыкли жить только самыми возвышенными чувствами и практически неспособные как-то себя защищать. Элои живут на поверхности, в остатках человеческих жилищ (можно сказать – городов). Сильные и жестокие, но тупые морлоки едят элоев, а также их подкармливают на будущее (как коров).

Так вот: мир сериалов Глигорова – это мир морлоков, поселившихся в российской «глубинке». Никакого понятия о морали и сострадании у морлоков нет, поэтому нет и не может быть никаких ограничений на то, что могут себе позволить морлоки, расправляясь друг с другом. Элоям (то есть москвичам) просто невозможно себе представить, что вытворяют морлоки в этой самой «глубинке». Никаких запретов или человеческих чувств у морлоков нет. Суть каждого из сюжетов – приехавший в качестве ГОСТЯ на территории «диких земель» пытается разгадать загадку, что же произошло – и чем глубже вникает, тем со все более парализующим ужасом понимает, что ДНА НЕТ.

Самое смешное, что финал всегда один и тот же: в конце главный герой докапывается до самой страшной сути – а зритель, холодея до пят, постепенно сам осознает, что наш главный герой, вроде бы приехавший из города, то есть вроде бы настоящий элой – НА САМОМ ДЕЛЕ не родился в городе (Васильев не из Москвы, Карина Разумовская – не из Питера!) Они САМИ из «глубинки», то есть они сами – чистейшие морлоки! Просто слегка как бы пообтесавшиеся среди элоев в городской среде.

Но по сути-то – преступления морлоков расследует… тоже морлок! Это, видимо, и есть главное объяснение всего в целом творчества наших авторов: «Это и есть Россия». Молодые, бодрые, энергичные морлоки живут здесь везде – и сверху, и снизу. Мы-то поначалу как будто делаем «вылазки» на Дикие Земли – как будто не понимая, что Дикие Земли здесь ВЕЗДЕ. В том числе и в вашем «городе», в котором якобы есть какие-то «тонко чувствующие» слабенькие существа высшего порядка – элои. Но факт тот, что элоев никаких нет.Пишут и снимают – тоже морлоки. Здесь нет ничего другого.

Вот так.