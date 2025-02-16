 

Ученые выяснили, чем пахнут египетские мумии

16.02.2025, 16:00, Разное
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Исследователи из Лондонского университетского колледжа (UCL) и Люблянского университета провели работу по изучению запахов, которые исходят от мумий из Древнего Египта. Для этого они использовали газовые хроматографы и масс-спектрометры, плюс привлекли профессиональных «носов» – так именуют экспертов в области парфюмерии, которые способны распознавать множество оттенков запахов. Результаты необычного исследования, мягко говоря, удивляют.

Это не экспромт ученых — исследование проводилось в интересах науки. Во-первых, определение ароматов дает понимание того, чем обрабатывали мумию при ее создании. Во-вторых, чем ее обрабатывали уже в новое время, для сохранности при перемещении в музеи. В-третьих, какие процессы произошли с останками за многие столетия. В-четвертых, и это самое важное, какие опасные микроорганизмы могли там сохраниться.

Выяснилось, что в 78 % случаев образцы имели древесный запах, плюс в 67 % запах был охарактеризован как «пряный», а в 56 % назван сладким. Еще 33 % случаев описаны, как «напоминает ладан» и «затхлый или прогорклый». Эксперты отметили множество странных ноток, определив эти запахи как цветочный, травяной, цитрусовый, дымный и пыльный.

Такое многообразие ароматов служит доказательством того факта, что технология мумификации постоянно развивалась и совершенствовалась на протяжении длительного периода. Для древних египтян это было крайне важной частью их культуры и жизни, а потому средств на достойное погребение не жалели. По мере развития цивилизации и создания новых экспортных путей в ход шло все больше различных экзотических масел, восков и бальзамов, чьи запахи можно ощутить и спустя тысячи лет.Источник &#8212 UCL


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