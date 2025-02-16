 

В России появятся частные автоинспекции

16.02.2025, 15:33, Разное
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Государственная дума приняла в третьем чтении федеральный закон «О частных автомобильных инспекциях», предусматривающий расширение полномочий организаций, желающих оказать помощь государственным структурам на платной основе.

– Существующая структура ГАИ была создана под значительно меньшее количество автомобилей и сегодня не справляется со своими задачами. Раздувать штат сегодня у нас нет никакой возможности, поэтому, как и в случае с медициной, мы решили позволить дублировать функции ГАИ частникам, – сказал автор инициативы, депутат ГД Антон Холодов.

Согласно опубликованному на сайте парламента документу, частные структуры смогут выписывать штрафы за нарушения ПДД, проводить регистрацию автомобилей, выдавать права на управление транспортным средством и лишать их. Также частным инспекторам разрешат применять огнестрельное оружие.

Все частные компании должны зарегистрироваться в качестве юридического лица в ФНС и иметь уставной капитал не ниже 20 тысяч рублей. После регистрации они примут участие в тендере и в случае победы получат свой участок работы.

– Ещё один важный момент – это общая база государственных автоинспекций. Такое взаимодействие поможет, в частности, быстрее обнаружить автомобиль, находящийся в угоне, – подчеркнул Холодов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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