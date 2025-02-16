Московская полиция за сутки установила по почерку отправителей 33 тысячи анонимных валентинок

Столичные органы правопорядка отчитались об успешном завершении операции «Антикупидон-2025». За сутки графологи МВД смогли установить личности 33 тысяч отправителей анонимных валентинок.

– Мы провели масштабную работу по деанонимизации романтических посланий. Особенно помогла база почерков, собранная при заполнении протоколов на митингах, – рассказал начальник отдела по борьбе с несанкционированными признаниями в любви Егор Петрушевич.

В ходе операции были выявлены особо опасные рецидивисты, отправлявшие валентинки сразу нескольким адресатам. Некоторые злоумышленники использовали одинаковые тексты для разных получателей, чтобы максимально запутать следствие.

Для профилактики подобных правонарушений полиция рекомендует гражданам заверять послания у нотариуса и получать разрешение на отправку валентинок в ОВД по месту регистрации. В качестве альтернативы анонимным признаниям правоохранители предложили использовать официальные письма с уведомлением о вручении.

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