 

Расследование авиакатастрофы в Вашингтоне – экипаж вертолета мог “не расслышать” диспетчера

16.02.2025, 13:00, Новости дня
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Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) опубликовал предварительный отчет об обстоятельствах авиакатастрофы, произошедшей вечером 29 января 2025 года в Вашингтоне.

Председатель NTSB Дженнифер Хомэнди сообщила журналистам, что, предположительно, экипаж вертолета “не расслышал” инструкции диспетчера, предупреждавшего об опасном сближении с заходившим на посадку пассажирским самолетом. По версии NTSB, экипаж мог не успеть понять, как маневрировать, чтобы избежать катастрофы, так как не слышал или слышал не полностью то, что говорит диспетчер. Будет проверено, случайно ли один из пилотов нажал кнопку микрофона и попытался передать какое-то сообщение перед столкновением. Переговоры в кабине экипажа вертолета незадолго до катастрофы показали противоречивые данные о высоте: пилот вертолета сообщил, что они находились на высоте 300 футов, а диспетчер сказал, что они были на высоте 400 футов. Возможно, у вертолета было неисправно оборудование. По оценке NTSB, на подготовку окончательного отчета уйдет более года.

Вечером 29 января в Вашингтоне около аэропорта имени Рейгана столкнулись в воздухе пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, дочерней компании American Airlines, следовавший рейсом American Eagle 5342 из в Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, и военный вертолет Sikorsky UH-60L Black Hawk, летевший из форта Бивер, штат Вирджиния (около 40 км от Вашингтона). Столкновение произошло примерно в полумиле от посадочной полосы. Последовал взрыв. Затем самолет упал в реку и разломился на две части. В результате авиакатастрофы погибли 67 человек – 60 пассажиров и четверо членов экипажа гражданского самолета, а также трое военных летчиков, находившихся в вертолете. Среди погибших было не менее 14 фигуристов и их тренеров (в том числе известные в прошлом спортсмены, ранее проживавшие в России), возвращавшихся с чемпионата США.

Расследованием инцидента занимаются Федеральное Управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Министр обороны США Пит Хегсет заявлял о расследовании авиакатастрофы над Вашингтоном по линии своего ведомства. В ФБР отвергли предположения о том, что авиакатастрофа в Вашингтоне произошла из-за действий террористов.

Диспетчерская служба аэропорта имени Рейгана заявляла, что предупреждала экипаж вертолета об опасном сближении с приземляющимся самолетом.


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