“Украина и Палестина” – Лавров провел телефонный разговор с Госсекретарем Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как отмечает пресс-служба Государственного департамента, это стало продолжением беседы президентов двух стран – Дональда Трампа и Владимира Путина.

“Госсекретарь вновь подтвердил стремление президента Трампа положить конец конфликту в Украине. Обсуждалась также перспектива совместной работы по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес”, – говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. “Лавров и Рубио условились о регулярных контактах для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа”, – сообщили в МИД РФ.

“Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях”, – утверждается в официальном заявлении министерства.