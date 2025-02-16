 

«Пусть подавятся» – Зеленский согласился провести выборы по требованию США, но с одним кандидатом

16.02.2025, 11:33, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что проведёт выборы, раз этого так хотят Соединённые Штаты, но с рядом «ограничений военного времени» – в частности, в них будет участвовать только один кандидат.

По словам главы государства, американцы начали «выкручивать руки» – они угрожают перестать давать деньги.

– Я им прямо сказал: выборы – это угроза демократии. Они сделали вид, что не понимают, о чём я, – пожаловался президент. – Я их предупредил: всё население против выборов. И мы не россияне и не американцы, у нас свободный народ. Если наш народ решил, что выборы не нужны – люди выйдут на улицы отстаивать своё право жить без выборов, будут громить участки, будет много проблем. Они говорят: нет, это ты придумываешь. Хорошо, пусть подавятся. Мы проведём выборы, но особенные.

Зеленский утверждает, что голосование состоится в апреле, но исходя из требований народа Украины баллотироваться будет только один кандидат – «тот, который уже третий год эффективно управляет государством в условиях военного положения, и тот, которому безоговорочно доверяет всё население».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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