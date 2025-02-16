В Афинах было совершено нападение на израильтян

В ночь на субботу, 15 февраля, в Афинах, на популярной среди туристов торговой улице Эрму, было совершено нападение на двух израильтян, которые возвращались в отель после ужина в ресторане.

Как отмечают греческие и израильские СМИ, поводом для нападения послужило, по всей видимости, то, что израильтяне говорили друг с другом на иврите, и у одного из них на шее был кулон с изображением “Звезды Давида”.

Один из израильтян был легко ранен. Госпитализация не потребовалась.

Судя по рассказам свидетелей, нападавших было двое, между собой они говорили на арабском языке. Один из них задержан. Розыски второго продолжаются.

МИД Израиля был уведомлен о данном инциденте. По сведениям МИДа, задержанный ранее участвовал в пропалестинских демонстрациях, пишет Times of Israel.