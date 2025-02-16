Обрушение на нелегальном золотом руднике в Мали, около 50 погибших

На западе Мали в субботу, 15 февраля, в результате аварии на нелегальном золотом руднике погибли не менее 48 человек, передает агентство France-Presse.

В сообщении отмечается, что большинство погибших – женщины. В их числе мать, на руках которой был маленький ребенок.

Обстоятельства этого трагического инцидента уточняются.