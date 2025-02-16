 

Обрушение на нелегальном золотом руднике в Мали, около 50 погибших

16.02.2025, 6:00, Новости дня
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На западе Мали в субботу, 15 февраля, в результате аварии на нелегальном золотом руднике погибли не менее 48 человек, передает агентство France-Presse.

В сообщении отмечается, что большинство погибших – женщины. В их числе мать, на руках которой был маленький ребенок.

Обстоятельства этого трагического инцидента уточняются.


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