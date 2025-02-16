Мнение: Сколько капиталистов в России, сбор денег с уходящего бизнеса и невыгодность облигаций на долгосроке

1. К вопросу о том, насколько широк в России слой капиталистов. Индивидуальных предпринимателей, которые составляют основную часть бизнесменов, у нас более 4 миллионов (ссылка), почти 3% населения страны. Вдобавок к ним у нас 12 миллионов самозанятых (ссылка). Вместе получается уже почти 11% населения или… 22% от общего числа работающих. По самым скромным подсчётам каждый пятый россиянин – капиталист или член семьи капиталиста.

Кроме того, огромное число людей на этих самых капиталистов работает и сильно заинтересовано в своих рабочих местах. На небольших предприятиях эта заинтересованность особенно высока: там нет ни профсоюзов, ни забастовок, ни прочей «борьбы пролетариата за свои права», которая, как правило, бессмысленна, когда у вас всего-то работает 5-6 человек (средний размер коллектива малых и средних предприятий в России). Тут уж либо сложились отношения, либо не сложились. Часто они носят характер дружеских или даже семейных.

Общее количество малых и средних предприятий в стране составляет сейчас 6,6 миллионов, включая ИП (ссылка). Количество занятых на малых и средних предприятиях превышает 30,5 миллионов человек по данным за 2023 год, уже тогда вместе с самозанятыми это число составляло более 40% всех работающих россиян (ссылка), а сейчас, с учётом удвоения самозанятости, речь идёт уже примерно о 50%.

Также следует вспомнить и об инвесторах. Если инвестор работает оператором станка ЧПУ, но у него есть акции на 5 млн рублей, он тоже своего рода капиталист. И здесь статистика также воодушевляющая. В январе брокерские счета на Мосбирже имели 35,5 миллионов человек, то есть почти каждый 4-й россиян (ссылка). Банковские вклады по данным на 2023 год имелись у 30%, то есть почти у каждого 3-го жителя России (ссылка).

Если всё сложить: предпринимателей, инвесторов, членов их семей, мы обнаружим, что капиталистический слой в России, пожалуй, составляет уже большинство населения страны.

Именно этот народ требуют ограбить и лишить собственности коммунисты. Вслух, понятно, КПРФ говорит несколько иное — мир ипэшникам, война олигархам — однако как коммунистическая идеология, так и опыт строительства коммунизма однозначны. Если коммунисты придут к власти, они отберут бизнес и акции у всех.

Неудивительно, что социальная база коммунистов в современной России невелика и продолжает стремительно сокращаться. Последние годы левые идеи слышны преимущество или от творческой интеллигенции, для которой нет большой разницы, чем именно шантажировать власть, или от иностранцев, которые видят в коммунизме возможность навредить России.

2. Россия продолжает стричь уползающий западный бизнес, наказывая его тем самым за участие в санкционной войне против России. Напомню: если условный «Глобал Дойч Ботл Шмотл» остаётся в России, к нему никаких вопросов и претензий нет: напротив, есть помощь от государства. Если же «Глобал Дойч Ботл Шмотл» пытается закрыть свои заводы, чтобы сломать нашу экономику, останавливает поставки компонентов в Россию и донатит боевикам, он записывает себя в позорный перечень, и разговаривают с ним уже на другом языке. Цитирую (ссылка):



План на 2025 год по безвозмездным платежам в федеральный бюджет от негосударственных организаций перевыполнен с запасом уже к концу января. <…>

Ожидания от сборов составляли 295 миллионов рублей, но по состоянию на 28 января бизнес отдал уже 54,7 миллиарда, то есть в 185 раз больше. Под этой статьей доходов, как ранее уточнял в пояснительной записке к финансовому плану на 2025-2027 годы Минфин, подразумеваются платежи, связанные с продажей бизнеса иностранными владельцами.

По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 150 процентов. При этом за весь 2024 год было собрано 156 миллиардов рублей при плане в два миллиарда.

Впервые правительство России ввело комиссию в размере 10 процентов на продажу бизнеса нерезидентами из недружественных стран в декабре 2022 года. Без ее уплаты одобрение сделки комиссией по иностранным инвестициям было невозможным.

Осенью 2023 года взнос в бюджет подняли до 15 процентов от рыночной стоимости актива, а в октябре 2024-го — до 35 процентов. При этом в новых правилах было указано, что продавец должен предоставлять покупателю дисконт в размере не менее 60 процентов. Таким образом, на выходе владельцам активов остается пять процентов рыночной стоимости.

Новых крупных сделок по продаже российского бизнеса в январе не было, поэтому средства в бюджет поступили от прошлогодних соглашений. Например, часть средств могла перевести пивоваренная компания Carlsberg, которая, по различным оценкам, должна была отдать от 8,5 миллиарда до 12 миллиардов рублей с полученной суммы.

Полагаю, датским пивоварам сейчас неприятно. Они были хорошими мальчиками: немедленно после начала Спецоперации попытались остановить заводы в России, чтобы внести свой вклад в экономический блицкриг против нашей страны, а потом ещё и отправляли деньги нашим врагам. И вот теперь Дональд Трамп готов заключить с Россией мирный договор, и получается, что Карлсберг потерял несколько миллиардов евро совершенно зря.

3. Кримсональтер объясняет, почему облигации являются хорошим выбором далеко не всегда (ссылка):

Почему «депозитчики» (и любители облигаций) недополучают деньги на длинных дистанциях. <…>

…у облигаций, фондов денежного рынка и т. д. есть проблема: в них невозможно стать «старыми деньгами», а «надёжность» доходности компенсируется (с лихвой) цикличностью процентных ставок. Пример (грубый):

Берём склад (в России), в нём один арендатор (надёжный типа Х5, ВБ и т. д.), текущая доходность 12%, индексация +5% к сумме аренды в год, договор на 10 лет.

Берём облигацию (ВДО, флоутер, LQDT… в принципе будет то же самое с немного другими цифрами) с текущей доходностью 25% на 2 года.

Через 2 года, когда ставка ЦБ снизится, например, до 8%, то владелец склада (или паёв с ЗПИФ складской недвиги) будет получать на свою первоначальную сумму: 12% * 1.05 * 1.05 = ~13,23%.

А облигационер после погашения своих облигаций будет вынужден уже вкладываться под 11% (искать «ключ» + 3%?) (да, он сможет реинвестировать больше, чем «рантье от недвиги», но разница быстро сожмётся).

Если в рамках стимулирования экономики мы опять (!) дойдём до «ковидного уровня» ~4.25% по ключевой ставке через ещё два года, то владелец склада к тому времени на первоначальную сумму будет получать 13,23% * 1.05 * 1.05 = ~14,58%. А облигационеру придётся искать ВДО с дохой ~7–8%?

Может возразить: «а если ставка будет 21% ещё 5 лет, а? а?». Если в 2027 ставка ЦБ будет ~20%, это означает, что мы пошли по турецкому сценарию и инфляция ~30% (по аналогии с турецкими 50% на 70%), а тогда облигационерам вообще каюк.

На длинных дистанциях, несмотря на кризисы и т. д., в очень разных экономиках, хоть в РФ, хоть в США, хоть в Великобритании, инвесторы, у которых портфели состоят из долговых инструментов (выраженных в фиатных валютах), проигрывают держателям консервативных инструментов типа золота, фондов недвижимости и дивидендным акциям.

Лично я всё ещё не доверяю рублю. Очень многие требуют понизить ставку по рублю, сделать кредиты дешевле. ЦБ вполне может прогнуться под требования хитрецов, и тогда рублёвая инфляция будет особенно высокой: не исключено, что даже на уровне выше 30%. Страдать от этого будут прежде всего люди, живущие «от зарплаты до зарплаты», так как цены в магазинах будут некоторое время расти быстрее зарплат… однако проблема в том, что широкий электорат, наслушавшись некоторых экономистов, сам требует себя высечь через понижение ставки.