 

Рупор кремлевской пропаганды: Театральные реформы Трампа

16.02.2025, 4:30, Разное
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Театральные реформы Трампа

Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди.
Среди итогов очередной недели с Трампом на посту президента США, приведенных его пресс-службой, говорится, что он "уволил многих членов совета директоров Центра Кеннеди, включая бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер".

Ранее Трамп начал своеобразную культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США на неделе избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "антиамериканской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ*. Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Жан-Пьер — первая темнокожая женщина и открытый представитель нетрадиционной ориентации на должности пресс-секретаря Белого дома. Вместо нее Трамп назначил 27-летнюю Каролин Левитт.

В Кеннеди-центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указал Белый дом, вручались премии трансгендерам, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки".

Реформы Кеннеди-центра начинаются с балетной постановки Американского театра танцев по роману "Преступление и наказание", старт ее показов совпал с решением Трампа об увольнениях в руководстве площадки. Репертуар также изобилует произведениями русских композиторов.

https://ria.ru/20250215/tramp-1999516579.html – цинк

Как же американский театр без наркотиков и гей-мероприятий с несовершеннолетними? Чудовищный, чудовищный удар по культуре. Надо срочи эмигрировать из США в Амстердам.

Источник: Colonel Cassad

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