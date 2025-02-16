Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры России и США начнутся на следующей неделе в Саудовской Аравии

Уже на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций России и США, где будут обсуждаться параметры потенциального договора об окончании войны на Украине. Европейцев там не ожидают, не исключено участие кого-то из Украины – этот вопрос пока в подвешенном состоянии.

Также будет обсуждаться вопрос очной встречи Путина и Трампа, которая скорее всего состоится во все той же Саудовской Аравии, которая по факту перехватывает у Турцию всю мирную повестку, так как обе стороны если и вспоминали Турцию, то разве что в контексте нереализованных стамбульских соглашений. Эрдоган так и не смог себя продать как главного посредника.

Если встреча Путина и Трампа действительно пройдет в Саудовской Аравии, то это помимо прочего будет серьезным дипломатическим успехом бин Салмана, которому до сих пор поминают убийство и расчленение саудовского журналиста CNN Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии на территории Турции. Впрочем, если речь на переговорах Трампа и Путина будет идти о расчленении Украины, то это будет даже немного символично.

Стоит отметить, что у МБС были плохие отношения с администрацией Байдена и с брюссельскими бюрократами, а вот с Путиными и Трампом у него наоборот плюс-минус все было хорошо, так как ни тот, ни другой, не учили МБС как правильно строить "демократию" в Саудовской Аравию и тему с расчленением Хашогги особо не педалировали.

В общем, с прагматиками МБС проще.

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Источник: Colonel Cassad

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