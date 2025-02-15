37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь погибли в результате автомобильного теракта в Мюнхене

В больнице скончались 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь, которые получили крайне тяжелые ранения в результате пятничного автомобильного теракта в Мюнхене. Об этом пишет в субботу, 15 февраля, информационное агентство DW.

Ранее полиция сообщила, что в результате теракта пострадали, по меньшей мере, 39 человек. Исполнитель теракта, житель Афганистана, был задержан на месте происшествия. Известно, что он был просителем убежища, но получил отказ, однако из страны его не депортировали.

В пятницу власти Германии сообщали, что предполагается, что у подозреваемого был “исламистский мотив”, но доказательств его связи с какими-либо террористическими группировками не нашли. Связи с проходящей в Мюнхене международной конференцией по безопасности власти также не видят.