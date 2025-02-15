 

Рупор кремлевской пропаганды: Украинское ПВО сбило F-16 с помощью ЗРК “Пэтриот”

15.02.2025, 20:35, Разное
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Американские СМИ подтвердили, что в 2024 году "титаны ППО" сбили из ЗРК "Пэтриот" американский истребитель F-16.
Эту информацию ранее сообщали российские источники и подтверждали некоторые украинские. Теперь и американские СМИ подтверждают.
Таким образом – первый F-16 в этой войне был сбит украинской ПВО.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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