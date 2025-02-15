Мнение: Письмо: “Хвост или слив?”

В новом письме – удивительная история.

В последнем письме, которое мы разбирали, автор рассталась с героем из-за ревности, ревность ее была мимо КП. Суть такой ревности – бомбежка короны Сокровища, которая хочет быть в прямом смысле Единственной. Единственной, с кем общаются, на кого смотрят, Единственной Женщиной на Земле, а лучше даже человеком.

Но автор нового письма идет еще дальше.

naxesy

История с М началась три года назад, и совсем не с романтики. Я искала подработку в чужой стране и нашла её у него ассистенткой. М имел первую группу инвалидности, а работа заключалась в том, чтобы приходить вечером дать поесть, перевернуть на бок, утром перевернуть на другой бок — для ночевок у него была отдельная комната для ассистентов.

Сначала я приходила раз в неделю, затем чаще — два, три раза. Со временем у меня зародилась симпатия, а потом и влюблённость, которую я слабо рефлексировала. Мы смотрели фильмы, много разговаривали, и эта работа казалась мне очень поддерживающей, потому что и М старался меня поддерживать. Иногда мне казалось, что он флиртует, но, скорее всего, это просто была его вежливость.

М в прошлом многого добился: у него была своя фирма, он был красив и даже инвалидность не смогла отнять у него харизму и обаяние. Год я ощущала к нему влюблённость, но не решалась на сближение, зная, что у него уже были отношения с ассистентками. И закончились они тем, что он очень плохо о них отзывался.

Когда его на месяц увезли в больницу, я пришла его навестить и поняла, что хочу попробовать отношения с ним, несмотря ни на что.

(Обратите внимание, автор размышляет: сближаться или нет, попробовать отношения или не стоит. Так, как будто герой – предмет, лежит и ждет решения автора. Это значит, что автор Штурман, и что она и дальше тоже не будет обращать внимание на волю героя)

После выписки он снова предложил мне работать у него ассистенткой. Флирт между нами усилился: он читал мне рассказ, в котором человек с похожими обстоятельствами влюбляется в девушку из другой страны. Я не удержалась, попросила его обнять, а потом мы поцеловались. Я была счастлива.

Но меня смущало, что у него ночевали другие ассистентки. Он отзывался о них хорошо, они были моложе меня. В тот момент я нашла постоянную работу, начала заниматься фотографией, и всё казалось гармоничным.

Вскоре он подарил мне бижутерное кольцо, а потом, ближе к февралю, купил настоящее и сделал предложение. Я согласилась, но внутри появилась тревога. Мне казалось, что это ненастоящее, что ему нравятся другие ассистентки и его подруга, которая тоже у него работала.

У меня появилась ревность. Он рассказывал, что обсуждает с ассистентками их личную жизнь, с кем они встречаются. Это казалось подозрительным, и в один день я сказала ему найти другую ассистентку и вернула кольцо.

(Автор ревнует героя к ассистенткам, хотя он инвалид первой группы и без помощи ему не обойтись. Однако автору не нравится, что у него есть помощницы. И настолько не нравится, что обычные разговоры с ними вызывают у нее гнев и кажутся поводом для прекращения отношений)

Потом меня качнуло в другую сторону: я написала ему, что хотела быть с ним всю жизнь. Он ответил, что я сама решила закончить отношения, и предложил нам отдохнуть друг от друга и предложил паузу. Я уже ничего не отвечала.

Я попыталась вернуться в свою жизнь: работала, занималась фотографией. Через месяц он написал, спросил, как у меня дела, но я ничего не ответила.

Через три месяца, когда мне стало легче, но все таки была привязанность и симпатия к нему, приближался его день рождения. Я решила поздравить его. К моему удивлению, он был тёплым, и наше общение возобновилось. Влюблённость вспыхнула с новой силой.

Мы замечательно провели лето: ездили к его сестре на выходные, выезжали на природу, рисовали картины. Инвалидность не влияла на его функциональность в плане интимных отношений, что для меня было фантастикой, и мне было с ним очень хорошо.

Потом меня выгнали из съёмного жилья, и я попросила его о помощи. Ранее он говорил, что хотел бы со мной попробовать жить.

Он распустил ночных ассистентов, и я переехала к нему с условием, что буду помогать укладывать ночью. Но всё оказалось сложнее, чем я ожидала.

Мой график по 12 часов, два через дава дня, а утром не успевала его переворачивать на другой бок, из-за чего он лежал дольше, чем нужно. В выходные мой сон был прерывистым, потому что он будил меня по несколько раз за ночь. Со временем это стало раздражать.

(Когда автор ревновала к ассистенткам, она совсем не имела в виду, что готова заменить их всех. И даже теперь, когда автор хочет жить у героя, она совсем не хочет помогать ему по ночам, хочет просто спать. Как думаете, почему автор игнорирует инвалидность героя? Максимум – приятно удивлена, что он сохранил харизму и “функциональность в плане интимных отношений”)

Начались конфликты: он придирался к бытовым мелочам, к тому, как я убираюсь, куда кладу губку. Он просил меня выходить из дома, когда приходили дневные ассистенты, потому что ему нужно было сделать свои нужды.

(Герою не нравится, как автор выполняет рабочие обязанности. “Нужды” он не хочет делать при ней, то есть она плохо за ним ухаживает. А автор, похоже, хотела бы быть “женой”, то есть просто жить у мужчины, ничего не делать, но контролировать других ассистенток, чтобы не позволяли себе лишнего)

Мне казалось, что он мило с ними общается, а меня выгоняет, чтобы остаться с ними наедине. Я начала проверять, кто к нему приходил. Он говорил, что потеряет ко мне уважение, если я так буду делать.

Были и другие ссоры: например, я увидела, что он благодарил какую-то девушку в переписке. Он отказался показать, что именно написал, и заявил, что без доверия ничего не получится.

Мы ездили на Рождество, где он познакомил меня с родителями.

Но на Новый год произошёл кошмар. Он закупился алкоголем, в том числе абсентом. Я предупреждала его, что у меня с этим плохой опыт. После нескольких шотов я стала агрессивной, дала ему пощёчину, хотела посмотреть его компьютер, в итоге швырнула его ноутбук и свой тоже.

(Она считает, что он сам виноват в том, что она напилась и вела себя агрессивно, причем чинила реальное насилие. Вот так выглядит плохой локус. За ее поступки отвечают другие, но контролировать их желания хочет она сама и устраивает дебоши, если ей не подчиняются)

После этого он всё же меня простил. Или, возможно, нет. Мы ругались, но мирились.

В середине января он завёл Instagram и добавил бывших ассистенток, не сказав мне. Я случайно это увидела. Он добавил меня только после того, как я спросила. Мне стало понятно, что он, возможно, подыскивает замену.

(Он вынужден скрывать от нее общение с другими людьми. По большому счету автор ведет себя как маньяк в триллерах. Она хочет лишить инвалида помощи, поддержки, общения, а сама не хочет оказывать ему даже простую бытовую помощь)

Ночью он будил меня по три раза, из-за чего я не высыпалась, работала, а потом ещё помогала ему. Я попросила, чтобы хотя бы два раза в неделю нанимали ночных ассистентов, чтобы я могла отдохнуть. Он сказал, что договорится.

(Она то скандалит из-за других ассистенток, то просит их нанимать, а сама уходить не хочет. Естественно негатив героя растет)

Но на следующий день мы снова выпили, и он начал говорить мне неприятные вещи. Я устала от его раздражительности. После одной из его фраз я просто вышла подышать, ничего не сказав. Когда вернулась, он заявил, что мне пора собирать вещи, что между нами всё кончено, и начал меня оскорблять.

(Он еще пытался объяснить ей, что она ведет себя неправильно, для нее это были просто “неприятные вещи” и “его раздражительность” и она демонстративно выходила “подышать”. Поэтому он предложил ей расстаться. “Оскорблять” – это наверняка его ответы на ее вопросы, почему он обманул ее доверие ее или даже почему он такой мерзавец)

Я пережила эту ночь, но его злость не утихла.

Я нашла новое жильё и переехала. Оставила у него вещи, договорившись, что заберу их позже.

Меня метало между чувством вины и подозрениями, что он просто искал повод избавиться от меня. Я хотела с ним поговорить, но он отказывался.

(Автору кажется, что все, чего она натворила, не достаточный “повод”, чтобы избавиться от нее)

Когда я пришла за вещами, он уже нанял новую ассистентку. Он говорил со мной мягко, но, возможно, только потому, что она была рядом.

Я пыталась извиниться, но он был как камень.

На следующий день я забрала вещи. Больше он мне не писал.

Через два дня наступило 14 февраля. От него не было ни слова.

(Автор ждала на 14 февраля признания в любви)

Я не знаю, у меня «хвост» или «слив»?

(Хвосты автора очевидны, большую часть я отметила. А сливы сами назовете? Только, пожалуйста, внимательней. Не путайте реальный слив и свою ослиную шкуру)

Он просто хотел от меня избавиться или я сама всё испортила?

(Почему-то вот этот вопрос часто мучает авторов. А в чем разница? После серии косяков, когда вы “сами все испортили”, от вас “просто хотят избавиться”. Связь очевидна)

Постоянно думаю о случившемся и не могу найти ответы.