Мнение: А что же делать?

Какое будущее ждать для Европы?

В связи с началом какой-то, столь любимой Путиным «движухи» в отношениях между РФ и США публика явно дополнительно перевозбудилась и преисполнилась самыми радужными надеждами, прежде всего, конечно, на скорое окончание войны между нашими «братскими» странами. Хотя не устаю повторять, что ровным счетом никаких сколь-нибудь твердых надежд на прекращение войны и на мир как не было так и нет, никаких твердых гарантий на это не последовало, обещаний никто не давал. Понятно, что весь сегодняшний оптимизм базируется только на грандиозных ожиданиях самой простой публики, которая попросту очень уже потеряла всякую надежду на окончание войны, люди попросту очень хотят мира. Постоянные взрывы и обстрелы все-таки очень нервируют, и с войной очень трудно связывать какие-то более-менее устойчивые ожидания чего-то хорошего, особенно если речь идет о самой мрачной войне – на истощение.

Народы очень уже хотят конца; и, хотя сами народы практически ни на что не в состоянии как-то влиять – по крайней мере создавать тот или иной фон народы пока еще могут, то есть массовые ожидания могут так или иначе диктовать повестку. При том, что вообще никаких рациональных обоснований для заключения мира сейчас нет – публика в массе, причем что в Европе, что в США, что в России предъявляют свои требования мира.

Это, думаю, и есть сейчас коренное, главное противоречие эпохи. Никто (!) не хочет продолжения бойни, при том, что никакие противоречия предыдущего трехлетнего мочилова не разрешены и не исчерпаны. Все стороны, так или иначе заинтересованные в предыдущем кровопролитии, еще не довоевали, «точки над и» не расставили, не выяснили, у кого же на самом деле длиннее и кто круче по-настоящему. Собственно, именно на понимании того, что «война не довоевана», и базируется мнение скептиков, сомневающихся в том, что сегодняшний наскок Трампа будет способен утихомирить разгоревшийся пожар.

Если вдуматься – в основе всей войны очень давняя проблема: то, что на северной «макушке» матушки Европы как-то сгустилась ХТОНЬ – неожиданно ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ и вечно голодная, убогая страна, скудно и трудно как-то мыкающее горе в этих холодных местах в жутких местах Евразии. Сама Европа, конечно, при этом всегда была больше, богаче, умнее и сильнее страны северных варваров; но – была сильнее вся вместе, так сказать, гуртом. Однако Европа почти никогда не была объединенной, всегда была достаточно разрозненной. Соответственно, у России всегда было одно преимущество – она была огромной и более-менее единой… и всю свою историю НАВИСАЛА над Европой, всегда имея шанс «перещелкать» европейские страны поодиночке, и, соответственно, покрыть своей холодной северной тенью всю Европу «по одной».

Поэтому, понятно, никакой по-настоящему крепкой дружбы между Россией и Европой никогда нельзя было представить в каком-то устойчивом виде. Европа России никогда не могла верить до конца – да и Россия тоже всегда зачем-то пыталась более-менее глубоко влезать во все европейские дела и вообще всегда играла в делах Европы больше веса, чем могла бы по своему экономическому потенциалу.

В принципе, этот фактор «русской угрозы» со временем приобрел и некое собственное влияние – то есть на этом факторе уже и сами европейцы стали играть даже и тогда, когда никакой угрозы еще, возможно, и не было – но было интересно разыграть такую карту для каких-то собственных гешефтов.

Но вот, в связи с этим, вопрос – а как вообще может помочь Трамп при таких раскладах, как сейчас – когда Россия явно перешла в свою самую опасную форму «агрессивного хищника»? Понятно, что любое соглашение в виде в какой-то формы «заморозки» нынешнего фронта между Украиной и Россией ничему не поможет. Мы не сможем гарантировать, что Россия не тронется куда-то дальше на Запад, то есть – на Европу. Ведь она явно изготовилась к этому.

И кто, собственно, гарантирует дальнейшее миролюбие России? Кто сможет пообещать, что Россия дальше не станет «доедать» ту же Украину, а потом не пойдет и дальше, по принципу «аппетит приходит во время еды»? КТО СТАНЕТ ГАРАНТОМ?!

Очевидно, что никто. Никто не сможет пообещать спокойствия России. Пожалуй, если бы у Европы была гарантия, что, при условии поглощения Украины хоть целиком, далее Россия будет жить в своих новых границ и ни в коем случае не полезет никуда далее – Европа и США отдали бы Украину хоть целиком, и забыли бы об этом, как о страшном сне; но суть именно в том, что никогда нельзя скормить агрессору «достаточно» стран, чтобы его «умиротворить». Он всегда будет хотеть еще.

И получается, что ни о каком сколь-нибудь крепком мире говорить не приходится – это просто нереалистично. Россия пустила кровь; и если ей это сойдет с рук и даже, более того, даст ей хотя бы иллюзию какой-то «победы» – над всей конструкцией послевоенного мира возникнет штамп «временно». Любые игры того же Трампа, который, видать, никак не может расстаться с иллюзией «США сами для себя», сбросив с себя заботу обо всем остальном мире, прежде всего от заботы о надоевшей, злобной и склочной Европе – обернуться для Трампа и для самих США огромнейшим разочарованием.

Что же делать дальше? Посмотрим.