Рупор кремлевской пропаганды: Без Европы

Генерал Келлог сообщил, что переговоры относительно завершения войны на Украине пройдут без Европы.

Сателлитам прямым текстом указывают их место после вчерашних истерик на тему того, что "как так без Европы". А вот так.

Срочно переобувшийся генсек НАТО Рютте фигурально заявил, что "парни, хватит ныть, лучше не станет, вносите предложения как жить дальше".

Да, как раньше уже не будет. С Европой уже давно так публично не общались, но администрация Трампа ясно дает понять, что это новая норма.

Относительно вопросов ожиданий.

Конечно, обольщаться администрацией Трампа не следует, она действует прежде всего в своих интересах, а отнюдь не в наших. Но ряд ее шагов нам объективно выгодны и полезны, так как эти шаги ослабляют часть ядра и периферии противостоящего нам Западного блока. Но рассчитывать, что Трамп все сделает за нас и сделаем нам хорошо, было бы верхом политической наивности.

Задачи военно-политического руководства РФ – максимально эффективно (насколько это возможно), использовать разворот американской внутренней и внешней политики и публичную порку Европы в своих интересах.

В любом случае, то, что сможет забрать наша армия будет нашим. А уже потом наши переговорщики должны в жесткой дипломатической борьбе с США и их сателлитами защитить наши территориальные и иные приобретения.

PS. Кокаиновый фюрер на фоне происходящего пошел в разнос – рассказал, что украинцы счастливы без выборов, а кто выборов не хочет, тому надо менять гражданство и уезжать (правда покинуть Украину нельзя, как и адекватным способом сменить гражданство. Также в наркотических фантазиях он уничтожил всех северных корейцев в Курской области и заявил, что без Украины Европа не выживет.

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Источник: Colonel Cassad

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