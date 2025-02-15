В России вводятся штрафы за использование иностранных языков в телефонных разговорах

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила, согласно которым

гражданам грозят административные штрафы за использование языков,

отличных от государственного, при разговорах по телефону. Штрафы выставят автоматически на портале Госуслуг,

если в телефонных беседах использовались иностранные слова и выражения. Чтобы не нарушать тайну связи, мониторинг разговоров будет вести искусственный интеллект (ИИ).

«Это нововведение – важный шаг в обеспечении единства коммуникации, что особенно актуально в контексте

антитеррористической безопасности. Если диалог ведётся на иностранном языке,

это создает трудности в пресечении противозаконной деятельности собеседников», – пояснили в органах.

Новые меры также помогут в обучении языковой ИИ-модели русского языка

в рамках поправок к федеральному закону о связи, касающихся пресечения мошенничества. Когда разговоры будут вести исключительно по-русски, снизится число ложных срабатываний алгоритмов.

В рамках программы предусмотрены исключения для дипломатов и переводчиков, чья профессиональная

деятельность требует использования иностранных языков. Если россиянин сможет доказать, что говорил на иностранном языке при исполнении своих служебных обязанностей, суд снизит для него сумму штрафа.

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