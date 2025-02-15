 

Мнение «аналитика»: О Мюнхене-2025… Свершилось чудо?

15.02.2025, 19:25, Разное
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Напомню, что ожидания от нынешней Мюнхенской конференции по безопасности были самыми мрачными. Вплоть до того, что готовится новый «мюнхенский сговор» — с риском повторения всей истории почти 90-летней давности.

Но действительность, как это часто бывает, превзошла все ожидания. И преподнесла такие сюрпризы, о которых накануне никто даже и не думал.

Спору нет, дебют американского вице-президента Джей Ди Венса в Мюнхене оказался если не великим, то уж намного более мощным, чем у его демократической предшественницы Камалы Харрис, которая тогда запомнилась разве что своим лошадиным ржанием по поводу и без. А полыхание разных мест у прожжённых «либералов», подорвавшихся на азах демократии, изрядно доставило.

Но всё-таки главной звездой Мюнхена-2025 стал не бывший хиллбилли из Огайо, а бывший актёр из Криворожья, шестой год ломающий комедию в роли президента. Его соло на трибуне вышло настолько фееричным, что трудно подобрать эпитеты.

Владимир Зеленский блеснул тем, что:
— Призвал создать «Вооружённые силы Европы» на основе “победоносных” ВСУ, непрерывно отступающих на украинской земле с осени 2023 года;
— Поучил самого Дональда Трампа как заключать сделки: «Если #Трамп хочет добиться результата, он сначала должен договориться с нами, а уже потом давить на [российского президента Владимира] Путина»;
— «Запретил» главе Белого дома присутствовать на Дне победы в Москве: «Нам это не нужно»;
— Всё решил за миллионы своих сограждан: «Украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить», а тем, кто всё же хочет демократии, посоветовал «сменить гражданство».
— «Оживил» 100 тыс. россиян, заявив, что #Россия «потеряла 250 тысяч солдат убитыми» — всего 10 дней назад он называл другую цифру — 350 тысяч только убитыми.

Ну а в кулуарах офоршмачил и кинул своего главного спонсора, публично отказавшись заключить сделку по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым, которую сам же пообещал подписать три дня назад и о которой Дональд Трамп заговорил как о деле уже решённом.

Похоже, только что в мире дебютировал всех нагибающий новый «чёрный властелин», которому и сам чёрт не брат.

Чудеса-а-а, да?

Или кокс?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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