Трамп – “ХАМАС не освободил всех заложников до полудня – но решать Израилю”

Президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение ХАМАСом троих израильских заложников, напомнив, что он в своем ультиматуме ясно говорил: если до 12:00 в субботу, 15 февраля, террористы не освободят всех заложников, которые все еще находятся у них в плену – “пусть разверзнется ад”.

Напомним, этот ультиматум был сделан после того, как ХАМАС заявил о приостановке выполнения соглашения, тем самым, нарушив условия сделки. Возвращение ХАМАСа к прежнему формату сделки, по мнению президента США, “не считается”.

“ХАМАС только что освободил трех заложников из Газы, включая гражданина США, – написал Дональд Трамп в своем аккаунте в собственной социальной сети Truth Social. – Похоже, они в хорошем состоянии. Это отличается от их заявления на прошлой неделе о том, что они не освободят никаких заложников”.

“Теперь Израиль должен решить, что делать в отношении ДЕДЛАЙНА, установленного на 12:00 СЕГОДНЯ для освобождения ВСЕХ ЗАЛОЖНИКОВ (текст выделен заглавными буквами в публикации Дональда Трампа – прим. ред. – США поддержит решение, принятое Израилем”, – подчеркнул президент США.

Хазем Касам, представитель террористической организации “Бригады Изаддина аль-Касама”, заявил, что требование Трампа противоречит соглашению, заключенному в том числе при посредничестве США. “Мы надеемся, что переговоры по второму этапу сделки начнутся в ближайшие дни. США должны обеспечить выполнение договоренностей Израилем, если ему дороги жизни похищенных”.

Радиостанция “Кан Бет” передала, что вечером Биньямин Нетаниягу проведет телефонные консультации с представителями системы безопасности и членами переговорной группы по поводу истечения срока ультиматума, выдвинутого президентом США террористической группировке ХАМАС. Барак Равид, обозреватель сайтов Walla News и Axios, в своем аккаунте в соцсети Х (бывший “твиттер”) написал, что селекторное совещание назначено на 19:00. В нем будут участвовать министр обороны Исраэль Кац, министр стратегического планирования Рон Дермер, главы переговорной группы и высокопоставленные сотрудники министерства обороны, занимающиеся вопросами заложников.