Совмин Евросоюза: «Трудящиеся Европы гневно отвергают инсинуации Вэнса, огульно сравнившего ЕС с СССР»

Совет министров Евросоюза уполномочил Центральное информагентство ЕС заявить, что трудящиеся объединённой Европы «гневно отвергают» речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, прозвучавшую на Мюнхенской конференции. Тезисы, озвученные заокеанским политиком, как считают в Брюсселе, представляют собой «серию выпадов и домыслов, призванных очернить европейскую действительность».

В заявлении говорится, что новое «откровенно профашистское» правительство США возвело циничное двурушничество в свою основную моральную догму – делая вид, что заботятся об интересах и безопасности мирных людей в Европе, американцы «проталкивают антиевропейские, антигуманистические идеи».

«Трудящиеся Европы гневно отвергают инсинуации так называемого вице-президента Вэнса и в особенности допущенные им огульные сравнения Евросоюза с СССР. Кощунственной представляется сама идея упоминать рядом тоталитарное образование, преследующее любое инакомыслие (СССР), и оплот стабильной жизни для мирных людей, защищающий их от деструктивных идеологий (Евросоюз)», – заявили еврочиновники.

В связи с враждебными выпадами Вэнса в ЦК Европейской народной партии предложили 17 февраля в 09:30 провести стихийные митинги рабочих на заводах по всей Германии, но от идеи пришлось отказаться – оказалось, что большинство промышленных предприятий в ФРГ закрыты из-за временных проблем с энергоресурсами, а на тех предприятиях, которые ещё работают, выступили против китайские собственники.

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