Дуров: Telegram будет работать без интернета

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новую функцию мессенджера, которая позволит пользователям обмениваться сообщениями при полном отсутствии доступа устройств к интернету.

Технология, получившая название Telegram TV, использует сигналы телевизионных вышек для передачи данных.

– Подписка Telegram Premium вскоре будет включать в себя доступ к технологии телеграммовещания, которая заключается в приёме сигнала от ближайшей телевизионной вышки, – написал он.

По его словам, смартфон пользователя начнёт ловить трансляцию, которая содержит обновления чатов и медиафайлов. При отправке сообщений они сначала будут передаваться на телебашню, а затем транслироваться другим пользователям через ту же систему вещания.

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