Рупор кремлевской пропаганды: Выступление для оленей
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Речь вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции.
По ее итогам в Евросоюза разразилась истерика, а Штайнмайер призвал "коллег" не быть "оленями при свете фар", намекая на прострацию, в которую впал европейский истеблишмент после откровений Вэнса.
Самое заметное персональное выступление в Мюнхене после известной речуги Путина в 2007 году.
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Источник: Colonel Cassad
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