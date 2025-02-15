Рупор кремлевской пропаганды: Выступление для оленей

Речь вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции.

По ее итогам в Евросоюза разразилась истерика, а Штайнмайер призвал "коллег" не быть "оленями при свете фар", намекая на прострацию, в которую впал европейский истеблишмент после откровений Вэнса.

Самое заметное персональное выступление в Мюнхене после известной речуги Путина в 2007 году.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках