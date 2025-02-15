 

Рупор кремлевской пропаганды: Выступление для оленей

15.02.2025, 10:40, Разное
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Речь вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции.
По ее итогам в Евросоюза разразилась истерика, а Штайнмайер призвал "коллег" не быть "оленями при свете фар", намекая на прострацию, в которую впал европейский истеблишмент после откровений Вэнса.

Самое заметное персональное выступление в Мюнхене после известной речуги Путина в 2007 году.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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