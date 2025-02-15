«Я же просил Шлосберга!» – Трамп отчитал своего спецпосланника, который по ошибке привез из России Марка Фогеля

Президент США Дональд Трамп остался недоволен работой спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Глава государства недоумевает, как его подчиненный мог перепутать американца с российским оппозиционером, и привезти с собой ненужного человека.

– Я четко сказал фамилию Шлосберг*. Шлос-берг! Лев Маркович Шлосберг. А мне зачем-то привезли Марка Лео Фогеля. Я хотел вытащить нашего парня, а не какого-то там наркомана. И ведь теперь его даже обратно не вернёшь. Единственное, что он знает – где подешевле купить траву на Манхэттене, – заявил Трамп.

Стив Уиткофф в свою очередь объяснил ситуацию с провалившемся обменом путаницей в тюрьме и типичной российской неразберихой.

– Кого дали, того и привёз. В этой так называемой Бутырке было очень темно. А эти евреи все на одно лицо, как вы знаете. К тому же я специалист по Ближнему Востоку, а не по России. Я ещё только учусь, – возразил Уиткофф.

Теперь Трамп надеется на то, что ФБР в скором времени задержит кого-нибудь из российских шпионов, чтобы появился новый повод для переговоров. Если этого не произойдёт, то США готовы выдать обратно России Илью Яшина* в обмен на Льва Шлосберга и Григория Явлинского*.

* Признаны иностранными агентами Соединенных Штатов Америки и Израиля.

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