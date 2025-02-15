«Я же просил Шлосберга!» – Трамп отчитал своего спецпосланника, который по ошибке привез из России Марка Фогеля
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Президент США Дональд Трамп остался недоволен работой спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Глава государства недоумевает, как его подчиненный мог перепутать американца с российским оппозиционером, и привезти с собой ненужного человека.
– Я четко сказал фамилию Шлосберг*. Шлос-берг! Лев Маркович Шлосберг. А мне зачем-то привезли Марка Лео Фогеля. Я хотел вытащить нашего парня, а не какого-то там наркомана. И ведь теперь его даже обратно не вернёшь. Единственное, что он знает – где подешевле купить траву на Манхэттене, – заявил Трамп.
Стив Уиткофф в свою очередь объяснил ситуацию с провалившемся обменом путаницей в тюрьме и типичной российской неразберихой.
– Кого дали, того и привёз. В этой так называемой Бутырке было очень темно. А эти евреи все на одно лицо, как вы знаете. К тому же я специалист по Ближнему Востоку, а не по России. Я ещё только учусь, – возразил Уиткофф.
Теперь Трамп надеется на то, что ФБР в скором времени задержит кого-нибудь из российских шпионов, чтобы появился новый повод для переговоров. Если этого не произойдёт, то США готовы выдать обратно России Илью Яшина* в обмен на Льва Шлосберга и Григория Явлинского*.
* Признаны иностранными агентами Соединенных Штатов Америки и Израиля.
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