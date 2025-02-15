Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома из вашингтонского Центра искусств

Президент США Дональд Трамп исключил Карин Жан-Пьер, бывшего пресс-секретаря Белого дома (при администрации Байдена), из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди предоставляет свои помещения для Национального симфонического оркестра США, Американского института киноискусства, Вашингтонского хора, Национальной оперы и Общества исполнительских искусств.

Трамп уволил многих членов совета директоров центра Кеннеди, в их числе Карин Жан-Пьер, сообщают СМИ. При этого его самого на этой неделе избрали председателем попечительского совета центра. Дональд Трамп ранее высказывал недовольство деятельностью центра, где, по его мнению, зачастую занимались “антиамериканской пропагандой” и слишком часто проводили мероприятия ЛГБТ-сообщества.

Карин Жан-Пьер была не только первой темнокожей женщиной на посту пресс-секретаря Белого дома. Она также была первым открытым представителем ЛГБТ на этой должности.