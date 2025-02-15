ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

ВОПРОСЫ

1. В новогодние праздники показывают много интересных фильмов. Какой из этих картин не является новогодним или рождественским?

А. “Один дома”Б. “Отпуск по обмену”В. “1+1”

2. Глинтвейн — знаменитый рождественский напиток, который отлично подойдет для празднования Нового года. А можно ли его приготовить с медом?А. ДаБ. Нет, мед не растворится в вине.В. Да, но это будет невкусно.

3. Вырезание снежинок произошло от древнеславянского декоративного искусства. Как называют эти изделия?А. ВытинанкиБ. РеюшкиВ. Обласки

4. В каком городе России нет резиденции Деда Мороза?А. МурманскБ. Великий УстюгВ. Казань

5. Куда будут доставлены письма Деду Морозу, если на них не указан адрес?А. В Великий УстюгБ. В МосквуВ. Они вернутся по обратному адресу

ОТВЕТЫ

1. В. “1+1”

2. А. Да

3. А. Вытинанки

4. В. Казань

5. А. В Великий Устюг