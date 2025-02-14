Мнение: Финский фронт против России, рост цен на электричество в Литве, депопуляция Латвии и Молдавии

1. В Финляндии опасаются, что они следующие на очереди таранить Россию головой. Финские головы из числа тех, в которых мозга больше, чем кости, призывают Трампа зачистить НАТО, подобно тому как он уже чистит Госдеп и USAID (ссылка):



Запад рассматривает Северную Европу и Балтийское море в качестве нового фронта против России. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море», — допустил он.

На этом фоне Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску. Профессор призвал их срочно провести аудит НАТО.

Основания для опасений есть. Европейский МИД и минобороны возглавляют сейчас воинственные прибалты, для которых интересы родных стран не имеют значения (ссылка). Европейцы (прибалты, Норвегия, Испания) начали массово задерживать русские суда (ссылка 1, ссылка 2). В российском порту Усть-Луга недавно таинственным образом затонул нефтяной танкер (ссылка). Разведка предупреждает о возможности масштабной провокации (ссылка):

СВР: Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов планируют подорвать минами российского производства иностранное судно в акватории Балтики, а ответственность возложить на Россию. По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море.

Кажется, кто-то хочет устроить новую Северную войну… Что касается простых финнов, то их просто поставят перед фактом, как это было недавно с поглощением страны блоком НАТО. Кстати, в Финляндии кризис, экономика страдает без российского газа, леса и туристов. Жизнь ухудшается, финские рабочие и транспортники бастуют (ссылка). Всё это можно попытаться списать на войну.

2. Последствия «энергетической блокады Калининграда», которую начала Литва (ссылка):

В Литве средняя рыночная цена на электроэнергию за неделю с 3 по 9 февраля выросла на 24% – с 101 до 125 евро за мегаватт-час, сообщает компания Litgrid.

Литовцы отрезали ЛЭП, связывающие их с Белоруссией и Россией (Калининградской областью). Калининградская область, насколько я могу судить, не пострадала никак.

3. Интересное совпадение: именно в тех странах Восточной Европы, власти которых настроены наиболее русофобски, население сокращается особенно быстро (ссылка):



Подошли предварительные итоги переписи населения Молдавии 2024 года (предыдущая была в 2014 году).

Самое скандальное:

За десять лет численность населения с обычным местом жительства (то есть населения, не уехавшего надолго, а несмотря на отлучки большую часть года до переписи проживавшего в Молдавии) – сократилась на 13,9%. В абсолютных цифрах это минус 388 тысяч, при этом по факту минус еще больше, поскольку

А) собственно по переписи насчитали 2322 тысячи, а ещё 79 тысяч добавили по оценкам;

Б) минус частично был скомпенсирован беженцами из Украины, численность которых можно оценить в 0,4% населения (такой процент дает разница между лицами без молдавского гражданства, проживавшими в республике в 2014 и 2024 гг.), то есть примерно в 10 тысяч человек.

Таким образом фактически минус скорее находится где-то в районе от 400 (в лучшем случае) до 450 (в худшем) тысяч.

Для сравнения: в период с 2014 по 2024 гг. население Латвии – страны с худшими показаниями в ЕС по убыли населения, сократилось на 127 тысяч (минус 6,5%), а если вычесть прибывших украинских беженцев, то примерно на 140 тысяч.

В Литве и Эстонии тоже всё грустно (ссылка). Финляндия ещё недавно была относительно демографически благополучной, но в последние несколько лет там тоже произошёл обвал рождаемости (ссылка).