Рупор кремлевской пропаганды: Мюнхенская порка
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Самая большая угроза Европе исходит не от России, а изнутри — от различных комиссаров в Брюсселе (с) вице-президент США Вэнс
Вэнс, хватит повторять за Первым каналом и Russia Today. 😀
Также Вэнс обвинил ЕС в том, что Европа отошла от принципов демократии, украла выборы в Румынии через суды и вообще ведет себя неправильно. И что Европе придется терпеть Илона Маска, поскольку США были вынуждены терпеть Грету Тунберг.
Также досталось Британии за нарушение свободы вероисповедания, Брюсселю за призывы закрывать неугодные СМИ и отношение к избирателям как к послушным животным. В общем, для Мюнхенской конференции эта речь будет столь же памятной, как речь Путина в 2007 году.
Представитель сюзерена фактически устраивает в Мюнхене публичную порку вассалов.
Давненько европейских клоунов гегемон так публично не отчитывал.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет