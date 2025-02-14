Рупор кремлевской пропаганды: Мюнхенская порка

Самая большая угроза Европе исходит не от России, а изнутри — от различных комиссаров в Брюсселе (с) вице-президент США Вэнс

Вэнс, хватит повторять за Первым каналом и Russia Today. 😀

Также Вэнс обвинил ЕС в том, что Европа отошла от принципов демократии, украла выборы в Румынии через суды и вообще ведет себя неправильно. И что Европе придется терпеть Илона Маска, поскольку США были вынуждены терпеть Грету Тунберг.

Также досталось Британии за нарушение свободы вероисповедания, Брюсселю за призывы закрывать неугодные СМИ и отношение к избирателям как к послушным животным. В общем, для Мюнхенской конференции эта речь будет столь же памятной, как речь Путина в 2007 году.

Представитель сюзерена фактически устраивает в Мюнхене публичную порку вассалов.

Давненько европейских клоунов гегемон так публично не отчитывал.

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Источник: Colonel Cassad

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