Мнение «аналитика»: О страшном в бабах… Зачем они ТАК с собой поступают?

Каюсь, когда впервые увидел это фото, решил, что это Елена Батурина и Юрий Лужков, причём первая до пластики, а второй до отставки. Ан, нет — телеведущий Владимир Познер и его третья жена, продюсер Надежда Соловьёва. Дама ни разу не бедная, хотя и упустившая когда-то несколько крутых шансов поднять #деньги намного серьёзнее.

Впрочем, имеющегося ей с лихвой хватает, чтобы скрывать возрастные морщинки за счёт новейших достижений косметологии, а то и хирургии. Так что интересно другое…

Надежда Соловьёва — личность, без которой современный российский шоу-бизнес был бы совсем иным. Долгие годы она стояла за успехами Аллы Пугачёвой, помогая ей создавать свой театр и свои шоу с нуля. Привозила в Москву на концерты крутейших мировых исполнителей, от Элтона Джона и Пола Маккартни до U2, Kiss, Bon Jovi… Если всех перечислять, никакого места в заметке не хватит.

И тем не менее, её имя совершенно не на слуху у широкой публики. Игоря Матвиенко или Виктора Дробыша знает чуть ли не каждая собака. А когда Надежда Соловьёва давала интервью «АиФ», журналист в подводке важно так сообщил, что его собеседница — не абы кто, а супруга самого Владимира Познера! Ну, чтобы хоть этим подогреть читательский интерес. Хотя и сама по себе она ведь рассказчица интереснейших историй. И вот одна из них.

В 1996 году Надежда Соловьёва привезла в Москву Тину Тёрнер. Три концерта в Кремле, и каждый при переполненном зале. И вот, в один из этих дней ей позвонил авторитетный тогда Зураб Церетели.

— Послушай, у меня друг из Америки приехал, он очень хочет на концерт Тины Тернер. Помоги!

«Я объясняю, что ничем помочь не могу, потому что ни одного билета у меня уже не осталось, — вспоминает Надежда Соловьёва. — Но скульптор не теряется. “А можно я ему дам номер твоего телефона? Пусть он сам позвонит”, – просит он. И вот звонит человек, рассказывает, какой он фанат Тины Тёрнер. Я объясняю, что все билеты проданы. Тогда он спрашивает, буду ли я сама на концерте. Я объясняю, что, конечно, буду, так как именно я его провожу. “А где вы будете концерт смотреть?” – спрашивает американец. Отвечаю, что буду смотреть со ступенек слева от сцены. “Можно я с вами посижу на ступеньках слева от сцены?” – просит он. В конце концов я соглашаюсь. И он действительно весь концерт просидел рядом со мной на ступеньках.

А Тина тогда была дико больная, с температурой 40°. В день концерта я ей говорю: “Ну что, будем отменять?” А она отвечает: “Я никогда в жизни не отменяла концерты. Вы меня, главное, привезите в тепле в Кремль”. И мы её привезли на площадку натурально завернутой в одеяло. Я не понимала, как она будет работать. Думала, кошмар, все билеты проданы, ужас, что будет! И вдруг она выходит на сцену как ни в чём не бывало и потрясающе выступает. Дошло до того, что в конце она уже просто в цветочной горе стояла, её не хотели отпускать.

Когда концерт закончился, она после выходов на бис покинула сцену вся мокрая и буквально упала в подставленное одеяло. Я думала, что её нужно срочно в больницу везти, а она мне говорит: “Я слышала, что у вас всё лечится водкой”. Отвечаю: “Ну да, у нас два лекарства: водка с перцем от простуды и водка с солью от поноса”. Она говорит: “Я согласна”. И вот мы с Тиной и этим американцем поехали, как сейчас помню, в “Царскую охоту”. И до шести утра там сидели, пили, болтали… На следующий день она была абсолютно здорова.

А знаете, как звали того американца? Дональд #Трамп».

Возможно, это всего лишь байка. Но Тина Тёрнер и Дональд Трамп, тогда ещё просто крупный американский девелопер, не помышлявший об Овальном кабинете, действительно были в Москве в одно и то же время в ноябре 1996 года. Так что это могло быть правдой. По крайней мере, в части вечера в «Царской охоте».

И таких вот историй — забавных, смешных, грустных, иронических и проч. — у неё вагон с телегой. На толстый том хватит. Но… нынешний статус — третья жена Владимира Познера. И продюсирует она уже только его фильмы. И на светские мероприятия, а это ведь строго Noblesse oblige для людей из шоубиза, ходит только с ним. Кажется, это называется «полностью раствориться в супруге»…

Зачем же многие умные, интересные, предприимчивые #женщины так с собой поступают?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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