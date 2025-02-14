 

В рассекреченных Трампом документах о коммерческом успехе Intel и IBM нашелся советский след

14.02.2025, 17:33, Разное
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В американских документах об истории создания первых ЭВМ, опубликованных на сайте библиотеки Конгресса США, обнаружена секретная техническая информация, добытая в СССР в рамках производственного шпионажа.

ЦРУ централизованно переправляло советские ноу-хау таким компаниям как IBM и Intel – об этом стало известно после того как президент Дональд Трамп распорядился рассекретить все документы разведки по истории прошлого века.

Согласно отчётам, IBM-PC был создан на базе готовящихся к массовому выпуску советских компьютеров «Искра-0101» и «Электроника-80», которые должны были стать первичным звеном системы ОГАС. Однако если в СССР дело «забуксовало», то в США эти разработки в кратчайшие сроки запустили в серийный выпуск.

– Чтобы профинансировать срочный запуск производства компьютеров, государству пришлось отменить ряд социальных программ в 16 штатах, что привело к тяжёлым долгосрочным последствиям. Деньги перенаправили IBM и Intel под видом банковских займов, – рассказал исследователь вопроса Кевин Роузберри. – Страшно представить, но всё это было с единственной целью – заявить о себе на весь мир, как о первооткрывателях, изобретателях-пионерах.

Также в тексте рассекреченных переговоров, проходивших в Рейкьявике в 1986 году, обнаружена просьба президента Рейгана к Горбачёву приостановить до 2000 года разработку ОГАС для обеспечения разрядки, а также мира и взаимопонимания между народами.

– Посмотрим, что можно сделать, – уклончиво ответил тогда генеральный секретарь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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