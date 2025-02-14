 

Минприроды добилось запрета ловить и продавать корюшку в Петербурге в 2025 году

14.02.2025, 15:33, Разное
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подписал указ о введении временного моратория на вылов и реализацию корюшки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Выяснилось, что любимая рыба жителей северной столицы находится на грани исчезновения — её популяция после распада СССР снизилась на 80 процентов.

– Мы пошли на этот шаг исключительно для спасения корюшки от вымирания. Если ничего не делать, то она повторит незавидную судьбу осетра в Астрахани, – сказал Козлов.

За нарушение указа министра предусмотрена административная ответственность — рыбаки могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 300 тысяч рублей, а за незаконную продажу корюшки придётся заплатить миллион рублей.

Глава Торговой палаты Петербурга Иосиф Гольдштейн пообещал не допустить дефицита рыбы в Северной столице и предложить жителям города достойные аналоги корюшки из Мурманска и Дальнего Востока.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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