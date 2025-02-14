Зеленский: российский БПЛА попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной станции произошел пожар после попадания российского БПЛА-камикадзе. По оценкам украинских властей повреждения существенные.

В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского сообщается: “Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, оберегающее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми желающими настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру”.

“Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные”, – сказано в заявлении президента Украины.

Далее Зеленский пишет: “Россия каждую ночь совершает такие атаки против украинской инфраструктуры и наших городов. РФ продолжает увеличивать свою армию. РФ не изменяет своей безумной античеловеческой государственной риторике. И это значит, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и дальше обманывать мир. Именно поэтому необходимо объединенное давление всех, кто ценит жизнь, – давление на агрессора. РФ должна нести ответственность за то, что она делает”.