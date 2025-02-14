 

Мнение: Разговор Трампа с Путиным

14.02.2025, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С Россией в кои-то веки поговорили без презрения

Вот уже сутки вся Россия писает кипятком по поводу того, что Путин удостоился высочайшей (телефонной, правда) аудиенции с Верховным Правителем Западного мира светлейшим Донни. Целых полтора часа уделил Путину! Вот оно, счастье-то! Как, оказывается, немного надо нашему человеку – чтоб хотя бы приняли, приласкали, слово доброе сказали… Воистину «доброе слово и кошке приятно».
Стоит заметить, что при этом абсолютно ни о каких реальных уступках или хотя бы предложениях речи не было. Не было ни слова ни о снятии каких-то санкций, ни о раздербанивании Украины, ни хотя бы про полеты каких-то авиакомпаний в Москву… Высокие договаривающиеся стороны всего лишь взаимно расшаркались друг перед другом с выражением самого глубокого личного уважения и приятности от общения. Еще короче – Трамп всего лишь поговорил с Путиным в уважительном тоне, а не стал прямо с порога обвинять, что он «убийца детей» и «дерьма кусок».

Собственно, вот и весь, если немножко остыть, повод для радости. В принципе, это очень показательно – мы видим воочию, в какую пропасть провалились все отношения РФ с цивилизованным миром – раз уж простое уважительное обращение вызывает не просто взрыв благодарных и положительных эмоций, но и вызывает неиллюзорный подъем Российской биржи и даже укрепление рубля по отношению к доллару! Насколько откровенно проявляется корреляция «подъем национальной самооценки – укрепление рубля»!

Вместе с тем очевидно, что мы пока что имеем только то, что называется «словесная интервенция», навроде знаменитого УСТНОГО обещания «нерасширения НАТО на Восток» в начале 90х, о чем потом все джентльмены попросту предпочли не вспоминать вслух. России еще ничего конкретного не обещали – и не факт, что в принципе намерены обещать.

В ответ в России непременно обиженно ответят «А нам все равно! Нам не больно-то и хотелось! Мы и так всех разобьем и победим, даже без всяких ваших американских обещаний!»

А вот это – вопрос. Россия скоро ровно три года пытается победить страну вчетверо меньше себя по населению и на порядок беднее. Последние полтора года фронт фактически стоит, из рук в руки переходят одни и те же деревни и незначительные населенные пункты в 5-10 тыс. жителей. Понятно, что воистину ослиное упорство – это фирменный знак России на протяжении столетий, но не факт, что это можно называть «гибкой политикой». Возможно, было бы лучше эту энергию применить, что называется, в мирных целях. Глядишь, и уважение станет не только знаком вежливости.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Мнение «аналитика»: О самом эпичном лузере… Эй, ***, что с лицом?

15.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Орденские барельефы “Калашникова”

15.02 / ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

14.02 / Мнение: Хитрые маркетологи, или как меня выбесил Билайн

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Ему все равно уже недолго осталось

14.02 / Мнение: Продление жизни с помощью ИИ, попытка Илона Маска поглотить ОпенАИ, Франция участвует в ИИ-гонке

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Обмен Винника на Фогеля

14.02 / Мнение: Финский фронт против России, рост цен на электричество в Литве, депопуляция Латвии и Молдавии

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Мюнхенская порка

14.02 / В новом голливудском фильме о Нельсоне Манделе главную роль исполнит белый актёр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика