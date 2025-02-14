Мнение: Разговор Трампа с Путиным

С Россией в кои-то веки поговорили без презрения

Вот уже сутки вся Россия писает кипятком по поводу того, что Путин удостоился высочайшей (телефонной, правда) аудиенции с Верховным Правителем Западного мира светлейшим Донни. Целых полтора часа уделил Путину! Вот оно, счастье-то! Как, оказывается, немного надо нашему человеку – чтоб хотя бы приняли, приласкали, слово доброе сказали… Воистину «доброе слово и кошке приятно».

Стоит заметить, что при этом абсолютно ни о каких реальных уступках или хотя бы предложениях речи не было. Не было ни слова ни о снятии каких-то санкций, ни о раздербанивании Украины, ни хотя бы про полеты каких-то авиакомпаний в Москву… Высокие договаривающиеся стороны всего лишь взаимно расшаркались друг перед другом с выражением самого глубокого личного уважения и приятности от общения. Еще короче – Трамп всего лишь поговорил с Путиным в уважительном тоне, а не стал прямо с порога обвинять, что он «убийца детей» и «дерьма кусок».

Собственно, вот и весь, если немножко остыть, повод для радости. В принципе, это очень показательно – мы видим воочию, в какую пропасть провалились все отношения РФ с цивилизованным миром – раз уж простое уважительное обращение вызывает не просто взрыв благодарных и положительных эмоций, но и вызывает неиллюзорный подъем Российской биржи и даже укрепление рубля по отношению к доллару! Насколько откровенно проявляется корреляция «подъем национальной самооценки – укрепление рубля»!

Вместе с тем очевидно, что мы пока что имеем только то, что называется «словесная интервенция», навроде знаменитого УСТНОГО обещания «нерасширения НАТО на Восток» в начале 90х, о чем потом все джентльмены попросту предпочли не вспоминать вслух. России еще ничего конкретного не обещали – и не факт, что в принципе намерены обещать.

В ответ в России непременно обиженно ответят «А нам все равно! Нам не больно-то и хотелось! Мы и так всех разобьем и победим, даже без всяких ваших американских обещаний!»

А вот это – вопрос. Россия скоро ровно три года пытается победить страну вчетверо меньше себя по населению и на порядок беднее. Последние полтора года фронт фактически стоит, из рук в руки переходят одни и те же деревни и незначительные населенные пункты в 5-10 тыс. жителей. Понятно, что воистину ослиное упорство – это фирменный знак России на протяжении столетий, но не факт, что это можно называть «гибкой политикой». Возможно, было бы лучше эту энергию применить, что называется, в мирных целях. Глядишь, и уважение станет не только знаком вежливости.