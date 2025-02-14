Воробьев анонсировал запрет алкомаркетов в многоквартирных домах в Подмосковье

Мособлдума 14 февраля рассмотрит законопроект, запрещающий продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах МКД. Если дверь магазина выходит во двор – никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы – не лучшее место для этого. Проект закона рассмотрят депутаты Мособлдумы. Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации», – заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, как отметил Андрей Воробьев, предлагается ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, с 23:00 до 08:00. При этом запрет не затронет рестораны, подчеркнул губернатор Подмосковья.

По данным властей региона, число точек продажи алкоголя в Подмосковье за пять лет увеличилось более чем на 25%, что привело к росту жалоб на нарушение тишины. В 2024 году в Московской области совершено около 5 тыс. преступлений в состоянии опьянения, зафиксировано более 1 тыс. случаев употребления спиртного несовершеннолетними.

Ранее также сообщалось, что за прошлый гол объем проданного в Подмосковье крепкого алкоголя вырос более чем на 3%.