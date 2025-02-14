Самый высокий пентхаус в Дубае может стать вашим за $51 млн — но вам придется привезти свою мебель

Саудовская компания Invest Dubai Real Estate выставила на продажу «самый высокорасположенный пентхаус в мире». Он находится в небоскребе Бурж-Халифа на высоте «более 400 м» (без уточнения). Стоимость объекта составляет $51 млн. Для сравнения, схожий пентхаус в Central Park Tower в Нью-Йорке на высоте 472 м стоит $250 млн.

Помещение площадью 1950 кв. м. считается наиболее крупной резиденцией в центре Дубая. Туда ведет единственный частный лифт, пентхаус занимает два этажа, которые в настоящее время пустуют. Точнее, там есть все базовые условия для жизни, плюс много элементов роскоши, вроде персонального бассейна, японских садов и собственного фитнес-центра. Нет главного – мебели и элементов интерьера.

Поскольку это эксклюзивный объект, предполагается, что будущий покупатель пожелает обустроить помещение по своему вкусу. И волен закупить для этого любую мебель и заказать любые элементы отделки. В качестве бонуса будущему владельцу предоставляется удивительный вид с высоты на мегаполис, который в настоящее время переживает трансформацию и превращается из набора высоток посреди пустыни в зеленую зону для прогулок и отдыха.

Источник — Invest Dubai Real Estate